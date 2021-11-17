Как в 1990-х: на Херсонщине банда рэкетиров требовала у фермера миллион

Банда состояла из украинцев и иностранцев, выходцев из Армении.
В Херсонской области банда рэкетиров требовала у местного фермера 1,2 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
За эту сумму злоумышленники обещали "не трогать" потерпевшего и его родных.
Поначалу фермер отказывался платить рэкетирам. В ответ они избили мужчину и отняли его автомобиль. Злоумышленники потребовали переписать машину на своих подельников. Чтобы потерпевший не обратился к правоохранителям, они начали угрожать членам его семьи.
Фермер обратился в СБУ и под контролем правоохранителей передал указанную сумму. Всех членов группировки задержали "на горячем". Банда состояла из украинцев и иностранцев, выходцев из Армении.
Злоумышленников задержали, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, что в Днепропетровской области задержали банду рэкетиров, которая потребовала деньги у предпринимателей.
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