Как в 1990-х: на Херсонщине банда рэкетиров требовала у фермера миллион

Банда состояла из украинцев и иностранцев, выходцев из Армении.

В Херсонской области банда рэкетиров требовала у местного фермера 1,2 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

За эту сумму злоумышленники обещали "не трогать" потерпевшего и его родных.

Поначалу фермер отказывался платить рэкетирам. В ответ они избили мужчину и отняли его автомобиль. Злоумышленники потребовали переписать машину на своих подельников. Чтобы потерпевший не обратился к правоохранителям, они начали угрожать членам его семьи.

Фермер обратился в СБУ и под контролем правоохранителей передал указанную сумму. Всех членов группировки задержали "на горячем". Банда состояла из украинцев и иностранцев, выходцев из Армении.

Злоумышленников задержали, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, что в Днепропетровской области задержали банду рэкетиров, которая потребовала деньги у предпринимателей.

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