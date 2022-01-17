Как в 1990-х: в Харькове "уголовный авторитет" требовал у бизнесмена $250 тысяч

54-летний злоумышленник заставлял местного предпринимателя отдать ему $250 тысяч несуществующего долга в обмен на "спокойное ведение бизнеса"
В Харькове правоохранители задержали "уголовного авторитета", который требовал у местного предпринимателя 250 тысяч долларов, угрожая расправой.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции и Харьковской областной прокуратуры.
54-летний злоумышленник заставлял местного предпринимателя отдать ему 250 тысяч долларов несуществующего долга в обмен на "спокойное ведение бизнеса". "Уголовный авторитет" угрожал физической расправой и уничтожением имущества.
Вымогательство и получение части средств зафиксировали полицейские. Злоумышленник был задержан при получении денег.
С места происшествия изъяли $150 тыс. "Авторитету" грозит лишение свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
Напомним, что СБУ задержала российского "авторитета" , находившегося в санкционных списках СНБО.
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