"Как в 90-е": капитан ВСУ о перегибах в работе ТЦК во время мобилизации

Капитан ВСУ Сергей Алымов заявил, что некоторые представители ТЦК превышают свои полномочия в ходе мобилизационных мероприятий.

Об этом Алымов сказал в беседе с журналистом Юрием Романенко.

Военный подверг критике некоторых сотрудников ТЦК, которые хватают и задерживают мужчин прямо посреди улицы. Алымов назвал это "90-ми годами, за что давали десять лет". По его мнению, такие действия можно расценивать как похищение человека, за что существует уголовная ответственность – согласно ст. 146 УК Украины "Незаконное лишение свободы или похищение человека" (лишение свободы сроком от 5 до 10 лет).

Капитан ВСУ напомнил, что даже полиция имеет право задерживать человека максимум на 3 часа и если вина задержанного не доказана, то отпустить. В то время как некоторые военнообязанные могут неделями удерживать в ТЦК.

Алымов отмечает, что такая ситуация бьет по репутации ВСУ. Потому он выступает за ввод электронных повесток.

Капитан ВСУ Сергей Алымов /скриншот из youtub-канала Юрия Романенко

Мобилизация в Киеве и маленьких городках: в чем разница

"У нас мобилизация – право или обязанность, хочу-не хочу. В Киеве я вижу "хочу-не хочу". А в маленьких городах люди не выходят на улицу. У меня одноклассника сын просто три месяца не выходил на улицу. Говорю: "отправь его в Киев". Он приехал в Киев, нашел работу, работает и никому здесь не нужен", — делится своими наблюдениями Алымов.

Предложение военного: мужчин старше 40 лет "на ноль" не отправлять

Сергей Алымов считает, что мужчин старше 40 лет не стоит отправлять "на ноль", особенно в пехоту. По его словам, такие люди физически "не тянут".

"К нам 24 января зашла штурмовая группа наша, чтобы отбить (позиции. – Ред.). Все – 50 лет. Представляете, штурмовикам по 50 лет. Они подошли на Верхние Дачи (возле Угледара. – Ред.). Забор 1,8 м. И никто не смог перелезть через него. Становились "лесенкой", чтобы перелезть. И были потери. А молодежь смогла бы перелезть", — рассказывает военный.

Ранее эк-скомандир роты "Айдара", военный эксперт Евгений Дикий заявил, что для победы нужно мобилизовать еще полмиллиона человек.

Напомним, военный эксперт, полковник запаса Петр Черник объяснил, может ли возникнуть такая ситуация, когда в армию заберут всех мужчин.

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