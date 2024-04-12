"Как в анекдоте о дочери-проститутке": инспекторку Львовской таможни уволили из-за TikTok (видео)

Главную государственную инспекторку управления административно-хозяйственной деятельности Львовской таможни Юлию Дригу уволили с работы после видео в соцсети TikTok, где она похвасталась брендовыми вещами стоимостью более 8 тыс. долларов. При этом стоимость личных вещей инспекторки существенно превысила ее зарплату на таможне за прошлый год.

Об этом пишет Zaxid.Net.

Инспектор таможни Юлия Дрига попала на TikTok-видео блоггера Николаса Кармы, снимающего на улице прохожих, расспрашивая о стоимости их образа. Видео было распространено 12 апреля и уже через несколько часов со страницы блоггера исчезло. В то же время, на видео с инспекторкой таможни обратил внимание журналист Тарас Середич, оно разошлось Telegram-каналами.

В частности, Юлия Дрига рассказала Николасу Карми, что ее шляпа от украинского дизайнера Руслана Багинского стоит 18 тыс. грн. Поводок ее собачки по кличке Gucci от одноименного бренда стоит 200 долларов. Также Юлия похвасталась сумкой Louis Vuitton за 1500 долларов, сапогами Hermes за 800 долларов и часами Cartier за 5000 долларов.

На вопрос блоггера, чем она занимается, инспектор ответила, что работает "немножко на себя, немножко на государство".

В то же время, в декларации за 2023 год Юлия Дрига указала 136 тыс. грн зарплаты на таможне, 3 тыс. долларов наличных и 41 тыс. грн полученных от частной предприниматели, а также долю 50% в собственности квартиры во Львове. Доходы теперь уже бывшего мужа Алексея Дриги, работающего инспектором-кинологом Львовской таможни, в декларации она не указала.

После огласки со скандальным видео Юлию Дрыгу уволили с работы на Львовской таможне.

Руководитель Львовской таможни Андрей Кузник рассказал Zaxid.Net, что 12 апреля упомянутая инспектор управления административно-хозяйственной деятельности написала заявление на увольнение "по согласию сторон".

“Трудно теперь всем объяснить, где она взяла эти вещи. Как в анекдоте о дочке-шлюху. Перед тем, как что-то сделать или сказать, нужно думать о последствиях, а когда ты на государственной службе, то об этом нужно думать 24/7”, — прокомментировал инцидент руководитель Львовской таможни.

Журналист Тарас Середич также рассказал, что ему удалось пообщаться с Юлией Дрыгой уже после ее увольнения. Она призналась, что Николас Карма удалил видео с ней по ее же просьбе. Она также заверила, что часы Cartier действительно копия, а сумка Louis Vuitton — из старой коллекции и была куплена давно за деньги от бизнеса, а на таможне она работает с августа прошлого года и еще не успела адаптироваться к работе. В то же время никаких доказательств в подтверждение своих слов уже бывшая инспекторка таможни журналисту не предоставила.

Инспектор Львовской таможни похвасталась, что имеет, а через час после публикации ее уволили

Главная государственная инспектор Львовской таможни Юлия Дрига засветилась в видео местного блоггера сегодня утром, однако через несколько часов после публикации видео удалили, а Юлю уволили pic.twitter.com/oaEItFZGNp — Людмила (@LdMila810824) April 12, 2024

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