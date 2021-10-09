Как в городах, так и в селах: в отделениях "Укрпочты" заработали первые пункты вакцинации от COVID-19

Как в городах, так и в селах: в отделениях "Укрпочты" заработали первые пункты вакцинации от COVID-19

Мобильные бригады будут работать в почтовых отделениях 8 и 9 октября.

В отделениях "Укрпочты" заработали первые временные пункты вакцинации граждан от COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Вакцинироваться могут все желающие – для этого нужно просто зайти в отделение "Укрпочты", где проводит прививки мобильная бригада, и без предварительной записи или регистрации получить прививку в режиме реального времени. Вакцинация проходит в рамках пятого этапа прививки против COVID-19", — говорится в сообщении.

Отмечается, что граждане смогут вакцинироваться как в городских отделениях "Укрпочты", так и в селах, где нет больниц. Мобильные бригады будут вакцинировать граждан теми препаратами, которые имеются в том или ином регионе.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19. Обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники: центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных государственных администраций и их структурных подразделений; учреждений высшего, последипломного, профессионального, профессионально-технического, общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специального образования и научных учреждений, независимо от типа и формы собственности.

Приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования. Указанные работники, которые к тому времени не сделают прививки, не будут допущены к рабочим местам без сохранения заработной платы. Исключение сделают для тех, кто имеет противопоказания к вакцинации.

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