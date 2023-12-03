Как в Киеве будут праздновать Рождество и Новый год: разъяснение столичных властей

Во время зимних праздников комендантский час будет действовать как обычно – с 00:00 до 05:00.

В Киеве будет установлена новогодняя елка без использования бюджетных средств, а на Рождество и Новый Год в столице не запланировано никаких массовых мероприятий.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации, генерал-полковник Сергей Попко.

Новогодняя елка

В воскресенье, 3 декабря, на Софиевской площади запланировано начало монтажных работ по установке новогодней елки. Ее открытие состоится 6 декабря – в День святого Николая.

Елка будет установлена исключительно на средства меценатов — без расходов бюджетных средств на обустройство и электроэнергию. Она будет украшать город до 10 января.

Празднование

По решению, принятому Советом обороны Киева, на Рождество и Новый Год в столице не будет никаких массовых мероприятий — ни ярмарки, ни празднований. Отдельные мероприятия будут проходить на закрытых локациях — на средства меценатов и с соблюдением определенных мер безопасности.

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Сергей Попко призвал киевлян проявить благоразумиесознание и не использовать пиротехнические меры.

"Это запрещено законом и за это может наступить ответственность, а звуковые и световые сигналы могут восприниматься как звуки взрывов, причиняя вред психическому здоровью", — подчеркнул он.

Комендантский час

На период зимних праздников комендантский час будет действовать как обычно – с 00:00 до 05:00.

Напомним, главную новогоднюю елку Украины еще даже не успели установить на Софийской площади в Киеве, а она уже стала причиной отчаянных ссор в социальных сетях. Часть украинцев заявляет, что они против празднования новогодних праздников, когда в стране идет война, гибнут люди и деньги нужны на закупку всего необходимого военным.

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