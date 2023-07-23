"Как в Москве": почему жители Мариуполя жалуются на жизнь под оккупацией

Стоимость продуктов и лекарств во временно оккупированном Мариуполе очень высока.

В местных пабликах жители временно оккупированного Мариуполя жалуются на высокие цены и скудные зарплаты и пенсии. По их словам, оккупационная администрация не принимает никаких мер, чтобы облегчить им жизнь.

Об этом сообщили в Telegram-канале Мариупольского городского совета, опубликовав скриншоты жалоб мариупольцев.

Жители оккупированного города жалуются, что стоимость продуктов и лекарств в Мариуполе такая же, "как в Москве", а в других российских и украинских городах — цены в разы ниже. Также они жалуются на низкие зарплаты и пенсии, у многих - вообще нет работы.

При этом оккупационная администрация ничем не помогает — проходят проверки, но все остается без изменений.

“Цены завышены как на продукты, так и на лекарства. Беспредел, никакого контроля”, “В Украине цены ниже, чем у нас”, “Очень высокие цены, как в Москве. Но у нас зарплаты не московские", "Как можно выжить на мизерную зарплату или пенсию?", "У многих работы нет и что делать?" – пишут в местных пабликах люди.

Жители оккупированного Мариуполя в пабликах жалуются на дороговизну и мизерные зарплаты и пенсии / Фото: Фото из социальных сетей

Жители оккупированного Мариуполя в пабликах жалуются на дороговизну и мизерные зарплаты и пенсии / Фото: Фото из социальных сетей

Жители оккупированного Мариуполя в пабликах жалуются на дороговизну и мизерные зарплаты и пенсии / Фото: Фото из социальных сетей

Жители оккупированного Мариуполя в пабликах жалуются на дороговизну и мизерные зарплаты и пенсии / Фото: Фото из социальных сетей

Жители оккупированного Мариуполя в пабликах жалуются на дороговизну и мизерные зарплаты и пенсии / Фото: Фото из социальных сетей

“Россияне сделали из Мариуполя – город наживы. А люди, которые раньше могли спокойно жить, работать и покупать все необходимое – мечтают о возвращении Украины”, — отметили в комментарии к этим нареканиям в Мариупольском городском совете.

Напомним, подпольное движение "Злая Мавка", действующее на временно оккупированных территориях Украины, запустило "в обращение" банкноты российских рублей с обновленным дизайном.

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