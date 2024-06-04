Как в нацистских лагерях смерти: в Сети показали фото украинца после двух лет русского плена

В проекте "Хочу жить" показали фото нацгвардейца Романа Горилика, проведшего в российском плену два года.

Фото: Facebook-страница государственного проекта "Хочу жить"

Состояние украинца после российского плена – эти фото говорят сами за себя без слов

Романа и еще 74 пленников удалось вернуть из российских застенков 31 мая 2024 года в результате обмена военнопленными, хотя он и не принимал непосредственного участия в боевых действиях.

Роман являлся старшим контролером КПП по охране Чернобыльской атомной электростанции. Его и других 168 охранявших ЧАЭС нацгвардейцев россияне взяли в заложники и вывезли из Украины через Беларусь в марте 2022 года.

89 из них до сих пор удерживаются в плену, а РФ использует их для обмена на плененных в бою российских оккупантов.

"Состояние Романа и других украинских военнопленных вызывает ужас и ассоциации с самыми темными страницами истории человечества – нацистскими концентрационными лагерями смерти", – отмечают в "Хочу жить".

За все время пребывания в плену Романа Горилика и других 74 военнопленных украинцев, возвращенных по последнему обмену, ни разу не посещали наблюдатели Международного Комитета Красного Креста.

"Не пускать наблюдателей к военнопленным с нарушением положений Женевских конвенций – сознательная и целенаправленная политика российских властей. Это делается специально, чтобы Международный Красный Крест не мог зафиксировать то, как российская сторона обращается с военнопленными. Чтобы скрыть от мира бесчеловечное отношение России к украинцам, буквально политику геноцида украинского народа", – говорится в сообщении проекта.

Ранее следователь из Мариуполя Марианна Чечелюк, освобожденная в результате последнего обмена, показала фотографии с последствиями плена и обратилась к россиянам с "пожеланием".

Напомним, что за эту зиму ООН зафиксировала казнь оккупантами 32 пленных, других пытали и насиловали.

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