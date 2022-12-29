Как в Одессе демонтируют памятники Екатерине II: первые кадры

В Одессе вечером 28 декабря начали демонтировать памятник российской императрице Екатерине II.

Первые кадры, как сносят скандальный памятник, появились в Сети.

На одном из опубликованных видео видно, как работники при свете фонарей рабочие сбивают элементы памятника лому.

Местное издание "Думская" также сообщило, что проходит демонтаж памятника Суворову в жилом массиве Одессы "Поселок Котовского".

Скандальный памятник "основателям" Одессы

Памятник "основателям" Одессы был построен в 1900 году, а после прихода к власти большевиков – демонтирован. Долгое время четыре скульптуры сподвижников — де Рибасу, де Волану, Потемкину и Зубову хранились в краеведческом музее. От статуи Екатерины II осталась только голова.

Как ни странно, памятник восстановили уже при независимой Украине — в 2007 году. Против создания памятника российской императрице, которая узаконила на территории Украины крепостное право и окончательно уничтожила Запорожскую Сечь, высказывалось много украинских организаций.

Да и основательницей Одессы Екатерину трудно назвать, ведь до установления власти Российской империи на территории Одессы было поселение Хаджибей или Коцюбиев. Россияне в Одессе, как и везде на порабощенных землях, пытались замалчивать и скрывать историю, которая была до их прихода.

1 августа 2022 года президент Зеленский обратился в Одесский горсовет с просьбой рассмотреть предложение о сносе памятника.

В начале ноября в Одессе памятник Екатерине II огородили заграждением, а на скульптуру натянули черный пакет. У мемориала разместили объявления о том, что памятник российской императрице готовят к демонтажу.

В Одессе провели голосование – большинство горожан поддержали демонтаж памятника "Учредителям Одессы".

30 ноября городской совет Одессы проголосовал за демонтаж и перенос памятника

28 декабря днем памятник Екатерине II начали доставать из заграждения. Екатерину и четырех ее фаворитов перенесут в местный художественный музей.