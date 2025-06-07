Как в плену в России: забронированного ветерана-парамедика держали 3 дня в ТЦК, морили голодом и жаждой

Роман Замрий

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Военный медик из Хмельнитчины и ветеран войны Роман Замрий поделился историей, как его похитили работники Черновицкого ТЦК и попытались мобилизовать, несмотря на бронирование. Он подчеркнул, что поделился не всеми деталями инцидента, потому что не хочет вредить мобилизации. Однако даже рассказанное приводит в ужас и стыд, что такое могло произойти в нашей стране. Ветеран отмечает, что дни, проведенные в ТЦК, ничем не отличались от российского плена.

Свою историю Роман Замрий опубликовал в Facebook.

«Для этого названия не будет. Я просто опишу происшествия и мои выводы. Я никогда не просил огласки, но хочу, чтобы это услышали все. Простите, я буду пропускать слова, но вы поймете их значение. Я буду пропускать предложения, которые вы догадываетесь и пропущу абзацы, которые вы даже представить не можете. Но я их пропущу, потому что сердце мое зажатое между невыразимой злобой на конкретных людей и желанием не навредить мобилизации, от которой зависит выживание страны», — начал свой пост ветеран.

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Задержание

Роман рассказал, что его задержали 4 июня вечером на блокпоста в Черновицкой области вблизи Хотина. Сестра ветерана даже публиковала в соцсетях объявления о его исчезновении.

По его словам, документы взял на проверку представитель ТЦК, после чего сел в его автомобиль и попросил подвезти его в военкомат, чтобы сбросить документы, подтверждающие право на отсрочку в адрес военнослужащего.

«На пороге военкомата он попросил телефон, чтобы занести туда данные, куда переслать фотографии, но сразу забрал телефон и скрылся. Этого работника я больше никогда не видел», — отметил Роман.

Поскольку документы о бронировании были на телефоне (очевидно, речь идет о приложении «Резерв+»), мужчина теперь не мог доказать, что имеет право на отсрочку.

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«ВВК была цирком»

«Рентгена просто нет, он отсутствует. От слова совсем. Там просто пишут, что вы здоровы. Так что даже туберкулез — проблема уже потом войска, а не этого момента. Я понял, что это цирк и просто уже ради правды сказал, что у меня камни в почках. Мне сказали, что нет. Я возмутился, потому что знаю, что есть. Мне вернули экран ноутбука: „вот ваша электронная карточка — нет“. Я подошел к коллеге и показал, что у него закрыт доступ к моей карточке, а чтобы получить доступ, там есть кнопка специальная, мне отправляется смс, я подтверждаю, и карточка открывается. Все класс — только телефон в ТЦК и его они не отдадут, смс не посмотрят и доступа к данным не будет, следовательно — „все здоровы“, — описал он проведение ВВК на Буковине.

Заключение

Дальше Роман оказался в помещении, похожем на подвал.

«Все за решеткой. На вас направлена камера, дверь закрывает снаружи на замок. Комната избита, зловонна и дышать нечем. Она не отличалась от подвала ничем. Дальше — неволя. На вопросы ответов нет», — отметил он.

Ветеран рассказал свой диалог с работниками ТЦК (на скриншоте).

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Мужчина жалуется, что задержанных гражданских в ТЦК даже не хотели выводить в туалет. Воду и еду давали только в первую ночь задержания.

«Я просил связаться с 57 бригадой, называл данные, чтобы меня отправили в мои (в этой бригаде Роман Замрий раньше был парамедиком — Ред.). Никто ничего не слушал. Через час, запихнули в бус и отвезли в ту же комнату, закрыли на замок. Следующие 2 дня воздуха или что-то за пределами комнатки мы не видели», — рассказал он.

«Побратимы» по несчастью

Вместе с Романом «на подвале» оказался майор авиации и 27-летний парень.

Майор авиации имел отношение к авиационной бригаде и просил отправить его туда. ТЦК в Хотине упорно хотел направить офицера в пехоту.

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27-летний парень в свою очередь рассказал, что не имел ни брони, ни оснований для отсрочки, знал, что могли мобилизовать и был не против, поэтому не скрывался и не убегал. Он катался с девчонкой на велосипедах. Посреди дороги его сбросили с велосипеда, забрали телефон и задержали.

«Он умолял о телефоне, чтобы просто сказать девушке покинуть велосипед, смириться с потерей и просто возвращаться домой. Но над ним просто смеялись. Я смотрел на двух мужчин. Молодой парень со слезами на глазах, он просто хотел позаботиться о девушке… Он говорил, что до сих пор был не прочь служить, поэтому не бронировался и не скрывался. Но теперь… Он такую страну защищать не хочет… Он найдет способ, чтобы теперь не служить», — рассказывает парамедик о слове своем так сказать «соседа».

Майор авиации повторял, что отправил больную мать на надзор, потому что принял решение вернуться на службу в авиацию, но теперь сказал, что «не видит смысла, потому что то, что он увидел перевернуло его мировоззрение, больше желания служить нет».

Дальше еще хуже — голод и жажда

«Да все еще могло ухудшиться. Представить сложно. Но могли лишить воды и еды.

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Далее он привел свой диалог с работником ТЦК (на скриншоте):

«Военные против военных»

Он рассказывает, что военные ТЦК спорили с майором и не хотели отпускать Романа, потому что «уже провели его по всем документам в качестве мобилизованного».

«Я наблюдал картину, которая просто не налезала мне на голову. Военные против военных. Дальше крик только усиливался. Офицер бригады не останавливался: „у этого действующая бронь! Как вы можете его мобилизовать, откройте же его телефон!“ „У этого первая группа инвалидности, зачем? Как вы могли? Майор из авиации??? Мы не возьмем его. Мы пехота, таких как он на страну только сотни, завезите его в авиационную бригаду, вы что“. Это продолжалось часами. Часами не налезало на голову ни мне, ни кому с остатками здравого смысла», — рассказал детали конфликта ТЦК с офицером бригады.

Размышления о мобилизации

Роман Замрий уверен, что без мобилизации в нашей стране не устоять. Однако отмечает, что нет большего преступления в военное время, чем убить боевой дух своих мобилизованных мужчин и убить боевой дух армии.

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Парамедик отмечает, что недопустимо забирать у мобилизованных телефонов, не давать им возможности общаться с родными.

«Зачем вы делаете так, что последнее увиденное солдатом перед войной такое разочарование в своей стране? Вы хотите, чтобы они не убегали и верно служили, показывая им три дня закрытых на замке, без связи с родными и без права на туалет, лишенные свободы и последние сутки пищи и воды?», — возмущается ветеран.

Замр считает, что проведенные им 3 дня в ТЦК фактически ничем не отличается от плена в России.

«Спасибо, хоть меня не били, потому что майора на моих глазах избивали. Я не все написал, что хотел, потому что мы без мобилизации проигрываем войну и все погибнем. Я не все написал, поверьте, далеко не все, что я видел за эти 3 дня! И вы можете закрыть мне рот и лишить голоса, но это был один из последних голосов в вашу поддержку, вы не тот голос закрыли, потому что я поддерживал вас! Возможно, поэтому я все еще не могу отойти от шока. Не в мобилизации дело! А в ваших методах», — подытожил Роман Замрий, обращаясь к ТЦК,

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Заметим, что Черновицкий областной ТЦК и СП на обвинение ветерана не ответил и пока инцидент не комментировал.

Что известно о Романе Замрие

Врач Роман Замрий из Красилова на Хмельнитчине стал военным в 2014 году. Был военным медиком 57-й бригады, где получил позывной «Йода». Детальнее о нем мы рассказывали в этой статье и в этом видео:

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео «Врач „Йода“! История Романа Замрия, спасшего на передовой 700 человек!»

В 2023 году Роман возвратился на работу в Красиловскую амбулаторию. Скорее всего, бронирование, о котором он упоминает в посте, могло быть предоставлено ему в качестве медика, однако Замрий не уточнил детали.

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