Как в сказке: в Ровно супруги оригинально отпраздновали бумажную свадьбу (фото)

Как в сказке: в Ровно супруги оригинально отпраздновали бумажную свадьбу (фото)

Семейная пара оделась в костюмы сказочных героев.

В Ровно семейная пара оригинально отметила вторую годовщину семейной жизни. Они снова признались друг другу в любви, одевшись в костюмы сказочных героев.

Об этом сообщают на странице Ровенского отдела РАГС.

"Бумажная свадьба Юлии и Алексея или история о возвращении Шляпника и Белоснежки. Годовщина свадьбы – это повод снова почувствовать себя молодоженами", — говорится в сообщении.

Как рассказывает местное издание itvmg, "бумажные молодожены" обручились два года назад. Поскольку оба работают в театре кукол, то и костюмы для церемонии выбрали сказочные. Так же в костюмах были и гости.

На брачную церемонию пара вместе с гостями прошли костюмированным шествием от театра к ЗАГСу.

Напомним, что ко Дню святого Валентина в Минюсте посчитали, сколько одесситов связали себя узами брака и сколько пар развелись за последние шесть лет.

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