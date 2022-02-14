Как в сказке: в Ровно супруги оригинально отпраздновали бумажную свадьбу (фото)

Семейная пара оделась в костюмы сказочных героев.
В Ровно семейная пара оригинально отметила вторую годовщину семейной жизни. Они снова признались друг другу в любви, одевшись в костюмы сказочных героев.
Об этом сообщают на странице Ровенского отдела РАГС.
"Бумажная свадьба Юлии и Алексея или история о возвращении Шляпника и Белоснежки. Годовщина свадьбы – это повод снова почувствовать себя молодоженами", — говорится в сообщении.
Как рассказывает местное издание itvmg, "бумажные молодожены" обручились два года назад. Поскольку оба работают в театре кукол, то и костюмы для церемонии выбрали сказочные. Так же в костюмах были и гости.
На брачную церемонию пара вместе с гостями прошли костюмированным шествием от театра к ЗАГСу.
Напомним, что ко Дню святого Валентина в Минюсте посчитали, сколько одесситов связали себя узами брака и сколько пар развелись за последние шесть лет.
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