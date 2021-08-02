Как в СССР: в Сети разгорелся скандал из-за школьной формы украинского производителя

Как в СССР: в Сети разгорелся скандал из-за школьной формы украинского производителя

Взрослые возмутились моделями школьной формы, которую предлагают отечественные производители одежды.

В социальной сети Фейсбук вспыхнул скандал из-за формы, которую украинским школьникам предлагают отечественные производители одежды. Они шьют костюмы похожие на школьную форму во времена Советского Союза.

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Этот вопрос для обсуждения в группе Родители SOS подняла Алла Заможская.

"Утро принесло изюминку — украинский производитель предлагает это. На 7-м году войны, третьем отмены приказа о школьной форме, зная, что школы устраивают буллинг детей из-за одежды, что прямо нарушает Конвенцию по правам ребенка — они шьют это и есть спрос. Мне просто интересно — что надо сделать, чтобы это перестали вообще производить? Я вижу только один способ — внести эту форму в перечень запрещенных символов СССР", — возмутилась женщина.

В Сети мысли пользователей разделились:

Родители одевают детей исключительно по своему усмотрению. Если им нравится видеть своих детей в платьях с фартуками — их дело. Есть спрос — будет предложение.

Ну, для девочек первоклассниц сойдет. В этом возрасте еще девочкам (и их мамам) хочется чувствовать себя (видеть своего ребенка) принцессами. К третьему классу пройдет именно и безболезненно.

Автор, не хотите — не покупайте, разве Вас кто-то заставляет? Но давайте будем откровенны: лучше опрятная форма, чем рваные джинсы и футболка с черепами или единорогами.

У них вообще почему-то "школьная коллекция" — это белый верх черный низ в лучших традициях совка.

Напомним, что на Львовщине судили за буллинг над учениками директора школы. Педагогиня травила детей за внешний вид, называла "бомжами", "скотом" и советовала обратиться в психиатрическую больницу.

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