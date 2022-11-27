Как в Сумской области будут выключать электроэнергию 27 ноября: график

В ОВА озвучили детали отключений электроэнергии на 27 ноября 2022 года.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в сообщении в Telegram-канале.
- в Сумах с 00:00 будут применяться почасовые отключения, по одной очереди (-2/+6 часов);
- по Сумской области с 06:00 также будут применяться графики почасовых отключений (-2/+2 часа);
Аварийные отключения тоже могут дополнительно вводиться для стабилизации энергосистемы.
Добавим, что ранее российские военные выпустили около 100 снарядов по Сумской области: много разрушений, повреждены ЛЭП.
Напомним, что в России часть оцепления Путина стремится посадить Украину за стол переговоров ударами по энергетической инфраструктуре.
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