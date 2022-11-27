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Как в Сумской области будут выключать электроэнергию 27 ноября: график

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
5971
Время на прочтение
1 мин
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Как в Сумской области будут выключать электроэнергию 27 ноября: график

Фото: pixabay.com

В ОВА озвучили детали отключений электроэнергии на 27 ноября 2022 года.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в сообщении в Telegram-канале.

  • в Сумах с 00:00 будут применяться почасовые отключения, по одной очереди (-2/+6 часов);
  • по Сумской области с 06:00 также будут применяться графики почасовых отключений (-2/+2 часа);

Аварийные отключения тоже могут дополнительно вводиться для стабилизации энергосистемы.

Добавим, что ранее российские военные выпустили около 100 снарядов по Сумской области: много разрушений, повреждены ЛЭП.

Напомним, что в России часть оцепления Путина стремится посадить Украину за стол переговоров ударами по энергетической инфраструктуре.

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Дата публикации
Просмотры
5971
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