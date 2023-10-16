Как в течение года изменилось число украинцев, которые верят в конфликт между властью и военными — опрос

За последний год возросло количество украинцев, верящих в пророссийские нарративы о конфликте между политическим и военным руководством, о том, что Запад устал от помощи Украине и о том, что украинская власть готова пойти на уступки России.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 29 сентября-9 октября 2023 года.

“За последний год с 14% до 32% стало больше тех, кто верит в серьезные конфликты между политическим руководством страны и командованием армии. При этом большинство населения Украины — 54% (в сентябре 2022 года — 71%) — продолжают придерживаться взгляда, что политическое руководство и военное командование действуют слаженно как одна команда», — говорится в сообщении.

Пары утверждений по конфликту между политическим и военным руководством Украины/КМИС

По данным КМИС, между сентябрем 2022 и октябрем 2023 стало немного больше тех, кто считает, что власти могут пойти на неприемлемые компромиссы — с 5% до 12%. Впрочем, при этом абсолютное большинство украинцев — 80% — продолжают считать, что власть не пойдет на неприемлемые для Украины компромиссы (в сентябре 2022 года таких было 87%).

Пара утверждений о готовности властей Украины на неприемлемые уступки/КМИС

Как отмечается, заметно возросла также доля тех, кто считает, что Запад устает от Украины, его поддержка ослабевает, и вообще Запад хочет от Украины уступок России — с 15% в сентябре 2022 года до 30% в октябре 2023 года. Однако, опять-таки, большинство населения страны сейчас — 63% (в сентябре 2022 — 73%) считают, что Запад продолжает помогать Украине и хочет, чтобы война закончилась на приемлемых для Украины условиях.

Пара утверждений о готовности Запада дальше поддерживать Украину/КМИС

“Во всех регионах прослеживается тенденция роста доли тех, кто верит в наличие конфликтов между политической властью и командованием армии, а также Запад устает от Украины. В то же время, во всех регионах больше тех, кто придерживается противоположного взгляда об отсутствии конфликтов и о продолжении поддержки со стороны Запада. Также во всех регионах большинство населения уверены, что власти Украины не пойдут на неприемлемые для Украины компромиссы”, — отметили в КМИС.

КМИС провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус" методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 1010 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

Опрос проводился со взрослыми (от 18 лет) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, контролируемых властями Украины до 24 февраля 2022). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 г. года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%; 3,0% – для показателей, близких к 25%; 2,1% – для показателей, близких к 10%; 1,5% – для показателей, близких к 5%.

В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение. Однако в КМИС считают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.

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