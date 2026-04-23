Как в ТЦК зарабатывают на мобилизации: военный о снятии с розыска "нужных" людей и липовых справках

Экс-сотрудник ТЦК и СП, а ныне военнослужащий боевого подразделения Валентин откровенно рассказал о внутренней «кухне» мобилизации и разделении коллег на боевых и тыловых. Он раскрыл механизмы заработка на мобилизации.

Об этом военный рассказал изданию «Украинская правда».

Некоторые работники ТЦК используют службу и предоставленные полномочия как инструмент заработка и давления. О таких случаях рассказал Валентин.

По словам бойца, в своем ТЦК он условно разделял военных на тех, «кто повылазил из пиз*ячек» — то есть переведенных в тыл после ранений (среди них был и сам Валентин), и тех, «кто примазался к тыловой службе». Ко второй категории, по его оценке, принадлежали руководитель ТЦК и заместители. Они оформляли фиктивные справки — об уходе за родственниками или инвалидности — чтобы оставаться в тылу как можно дольше.

В то же время подчиненных за невыполнение мобилизационного плана руководители ТЦК регулярно пугали отправкой на фронт, куда сам Валентин в конце концов поехал добровольно.

Военный занимал штабную должность оператора единого реестра призывников «Обериг». Валентин рассказал, что коллеги неоднократно просили его «не бросать в розыск» отдельных лиц — и он выполнял эти просьбы.

«Того не бросай, потому что священник один остался, а как это село без священника, кто нас отпевать будет. Того — потому что он лежачий инвалид без справки, с детства — ну это еще я могу понять. Но были случаи, когда „просто не бросай“, потому что кум-брат-сват. Это небольшие населенные пункты, они все друг друга знают… Они все тянут друг за друга», — рассказал Валентин.

«Другой пример: мы подаем гражданина N в розыск, а ТЦК, который выше нас, его с этого розыска снимает. Потом проходит 2 — 3 дня и все, он внезапно становится забронированным», — поделился военный.

По словам Валентина, кроме желания помочь знакомым, его коллегами также руководила финансовая выгода. В частности, военные из групп оповещения могли передавать данные для проверки не в общий чат, а лично — это означало, что за определенную сумму человека отпускали, делая вид, что его не останавливали.

Также военные из роты охраны, которые сопровождали мобилизованных в учебные центры или части, иногда организовывали «побег» нужного лица на определенном участке маршрута.

«Тогда военному, который „потерял“ этого мобилизованного, выпишут штраф — 20 тысяч гривен. А заработает он на этом две тысячи долларов», — отметил Валентин.

Напомним, на ВСК Верховной Рады прокурор Специальной военной прокуратуры Киева сообщил, что за освобождение от мобилизации представители ТЦК иногда требуют от 4000 до 10 тыс. долл. Нардеп Георгий Мазурашу подтвердил эти данные, отметив, что «откуп» непосредственно из автомобиля обычно стоит 5000 долл., тогда как освобождение из ТЦК — от 10 тыс. По его словам, задержанным иногда дают возможность позвонить близким для поиска денег, а некоторые люди даже вынуждены продавать недвижимость, чтобы оплатить такие суммы.