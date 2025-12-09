Как в Украине бороться с СЗЧ: военный рассказал

СВЧ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Военнослужащий ВСУ Игорь Луценко предложил ввести ежеквартальные или полугодовые премии для военных, как прямой инструмент борьбы с самовольным оставлением части (СЗЧ). Он объяснил, что такое финансовое вознаграждение может «погасить импульсивные решения» бойцов, которые идут в «самоволку» из-за «последней капли» и накопившейся безнадежности.

Об этом военнослужащий, аэроразведчик и народный депутат VIII созыва Игорь Луценко рассказал в интервью «Главкому».

Луценко критикует текущее положение дел. По его словам, там царит «полная безнадежность».

«Сейчас полная безнадежность. Мы кричим о СЗЧ, а в ответ тупой игнор, будто проблемы не существует. Рядовой солдат видит, что государство занимается какими-то другими вещами, какими-то миндичгейтами в тылу. Повестка дня совсем другая. Никто СЗЧ не занимается. В такой ситуации логика проста: „Надо бежать. Что ждать?“, — отметил военный.

Как один из радикальных и быстрых шагов по сдерживанию бойцов, Луценко предложил ввести материальное вознаграждение.

«Я бы ввел элемент вознаграждения в виде, скажем, ежеквартальной выплаты. Вот ты служишь очередной квартал в ВСУ, не пошел в СЗЧ — держи премию. Или раз в полгода. Это была бы попытка погасить импульсивные решения, когда человек идет в СЗЧ через определенную последнюю каплю», — отметил Луценко.

Он объясняет, что введение квартальных выплат создавало бы механизм, заставляющий военного «хоть чуть-чуть подумать: 'Окей, у меня скоро выплата, может стоит дождаться'», вместо того, чтобы импульсивно идти в СЗЧ.

Справедливое распределение и наказание виновных

По мнению военного, эти элементарные шаги, включая недавно озвученный президентом Украины тезис о справедливом обеспечении бригад, являются лишь началом долгожданных реформ.

«Можно ввести простое правило: отдавать новоприбывших мобилизованных тем командирам, у которых лучше статистика по СВЧ, от которых люди меньше бегут. Это элементарно», — заявил военный.

После этого, по его убеждению, процент СЗЧ заметно упадет, но главное это ответственность.

Без персональной ответственности система не заработает. …Если хотя бы несколько человек с фамилиями окажутся в СИЗО за служебную халатность — за то, что в результате их решений мы получили массовые СЗЧ, другие очень серьезно задумаются», — заметил Игорь Луценко.

Напомним, ранее Игорь Луценко заявлял, что СЗЧ является самой большой проблемой Сил обороны. И это не только военная, но и общегосударственная проблема.

Также начальник Управления штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины Валентин Манько заявил, что «даже в России такого количества СЗЧ нет».