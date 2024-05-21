Как в Украине будут мобилизовать сотрудников компаний, которые работают удаленно: детали

Работодатель будет направлять распоряжение о необходимости явиться в ТЦК по почте.

В Украине во время мобилизации работникам компаний, работающих дистанционно или находящихся в командировке или отпуске, работодатель должен отправлять им вызовы о прибытии в ТЦК.

Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

Работники, которые исполняют свои обязанности удаленно, находятся в отпуске, командированы или нетрудоспособны, могут получить вызов в ТЦК от работодателя по почтовому отправлению.

Со своей стороны работодатель должен будет отправить копию распоряжений и подтвержденную информацию об осуществлении уведомления в 3-дневный срок в соответствующий ТЦК.

Ранее Кабмин изменил норму о порядке оповещения работодателем работников в постановлении от 16 мая №563.

“К изменениям было предусмотрено, что в случае получения распоряжений ТЦК относительно оповещения призывников, военнообязанных и резервистов об их вызове в ТЦК руководители государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций обязаны издать приказ (распоряжение) об уведомлении, довести его в известность под личную подпись в части, касающейся их прибытия в ТЦК в определенные им сроки, и отправить копию приказа (распоряжения) в трехдневный срок в соответствующий ТЦК”, — пишет издание.

Действуют нормы относительно того, что работодатель должен в случае получения распоряжения ТЦК:

вручить призывникам, военнообязанным и резервистам повестки о явке по вызову в ТЦК;

в письменном виде уведомить с предоставлением выписок из приказов (распоряжений) соответствующим ТЦК о лицах из числа призывников, военнообязанных и резервистов, временно нетрудоспособных, находящихся в отпуске или в командировке;

обеспечить осуществление контроля за результатами оповещения и прибытием призывников, военнообязанных и резервистов в ТЦК.

Напомним, что в Полтавской области мужчина получил повестку и два года уклонялся от мобилизации.

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