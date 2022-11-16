Как в Украине будут праздновать Новый 2023 год: без елок и иллюминаций

Решение о праздновании во время войны Нового 2023 года принимает руководство городов Украины. В некоторых населённых пунктах уже определились. Будут ли праздновать в Украине Новый 2023 год — читайте в материале ТСН.ua.

Так, некоторые регионы отказались от установления главной елки и использования праздничной иллюминации. Решение было принято на основании опросов жителей, которые проводились на сайтах городских советов.

Есть уже определенные решения о праздновании Нового 2023 года в Украине. К примеру, в Киеве дискуссии все еще продолжаются. Ранее городской совет заявил о готовности подарить киевлянам праздник и установить главную елку страны. Однако почти сразу на сайте КГГА появилась петиция, в которой описывалась неуместность установки новогоднего дерева в столице во время войны. Она довольно быстро набрала нужное количество голосов.

Позже появилась новая петиция, в которой уже отмечалась важность новогодней елки и празднования Нового года. Однако она не была поддержана киевлянами. Как бы то ни было, а окончательное решение городской совет Киева все еще принял.

Однако оперативным штабом совета обороны Киевской области было запрещено использовать праздничную иллюминацию, в том числе елок, на улицах и в парках. Этот запрет касается как государственной и коммунальной, так и коммерческой собственности.

Не будут устанавливать новогоднюю елку в этом году в Ровно. Как сообщил мэр города Александр Третьяк, 56% опрашиваемых жителей высказались против празднований. Раньше елку устанавливали в центре города. Сейчас там прощаются с погибшими воинами ВСУ. Мэр поначалу принял решение установить новогоднее дерево в парке, но оно не было поддержано горожанами.

Ограничат праздничные мероприятия также и в Запорожье. Однако здесь еще не решили, будут устанавливать елку или нет. Городской совет уверен только в одном — если дерево все же установят, то тратить на него деньги из бюджета не будут. Используют все, что было закуплено в прошлом году: саму елку, украшения и гирлянды.

В Полтавской области в городе Кременчуг уже есть решение монтировать елку к Новому 2023 году. Однако на украшения денег тратить тоже не будут. Не будет в городе и массовых зимних праздников, но для детей и взрослых установят каток.

В Миргороде, что также на Полтавщине, планируют поставить новогоднюю красавицу. Однако здесь не будет никаких праздничных мер или иллюминации.

В самой Полтаве мэр города Александр Мамай не против новогодней елки, но он все еще ждет решения Кабинета министров и результатов опроса горожан.

А вот в Ивано-Франковске решили создать елку из детских рисунков. Об этом сообщил Руслан Марцинкив. Это будет символическое дерево, ведь рисунки детей иллюстрируют победу Украины в войне. Их планируют собрать больше тысячи. У елки планируется небольшое освещение, однако иллюминации точно не будет. Также уличное освещение на праздники планируют выключать чаще, чем сейчас.

Без 18-метровой елки думают обойтись в Черновцах. Раньше ее всегда устанавливали перед Новым годом на Соборной площади, но во время войны власти решили, что это неуместно. Также не будет там и Новогодней локации, потому что здесь размещены ангары, где переселенцы получают помощь. Однако власти в Черновцах планируют ставить небольшую елку (до 7 метров) в парке и создать возле нее фотозону.

Никаких мер к Новому 2023 году не будет в Чернигове. Александр Шевчук, начальник городского управления культуры и туризма, говорит, что в нынешней ситуации город может думать только о приветствии детей и некоторых элементах, чтобы сохранить атмосферу новогодних праздников. А сам формат празднования нужно посмотреть. "О том как было раньше, сейчас просто нужно забыть. Следует понимать, что мы сейчас живем в немного другой реальности".