Как в Украине будут работать почтовые операторы на Рождество и Новый год: график работы

Некоторые почтовые отделения будут работать даже 1 и 7 января.
В Украине на Новый год и Рождество будут работать некоторые почтовые отделения, но не все. Крупнейшие операторы почтовой связи обнародовали свои графики работы на новогодне-рождественские праздники.
Об этом сообщается на сайтах "Укрпочты", "Новой почты".
"Новая почта"
"Новая почта" на Новый год и Рождество будет работать по следующему графику:
- 31 декабря – по графику, по которому работают в субботу (может отличаться в зависимости от отделения).
- 1 и 7 января – отделения и курьеры не будут работать. Загрузка посылок в почтоматы также не будет происходить в эти дни, однако загруженные посылки заранее можно получить.
- 3 января – по графику, по которому работают в воскресенье (может отличаться в зависимости от отделения).
В другие межпраздничные дни "Новая почта" будет работать в обычном режиме.
"Укрпочта"
В "Укрпочте" сообщили, что компания будет работать в период новогодних праздников. Однако 1 и 7 января будут открыты несколько отделений в крупных городах.
"Укрпочта" работает в период рождественско-новогодних праздников. Будут предоставлять услуги дежурные отделения национального почтового оператора", — говорится в сообщении.
В частности, 1 января в Украине будут работать только 20 отделений "Укрпочты", а 7 января — 37.
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