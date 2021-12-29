Как в Украине будут работать почтовые операторы на Рождество и Новый год: график работы

Как в Украине будут работать почтовые операторы на Рождество и Новый год: график работы

Некоторые почтовые отделения будут работать даже 1 и 7 января.

В Украине на Новый год и Рождество будут работать некоторые почтовые отделения, но не все. Крупнейшие операторы почтовой связи обнародовали свои графики работы на новогодне-рождественские праздники.

Об этом сообщается на сайтах "Укрпочты", "Новой почты".

"Новая почта"

"Новая почта" на Новый год и Рождество будет работать по следующему графику:

31 декабря – по графику, по которому работают в субботу (может отличаться в зависимости от отделения).

1 и 7 января – отделения и курьеры не будут работать. Загрузка посылок в почтоматы также не будет происходить в эти дни, однако загруженные посылки заранее можно получить.

3 января – по графику, по которому работают в воскресенье (может отличаться в зависимости от отделения).

В другие межпраздничные дни "Новая почта" будет работать в обычном режиме.

"Укрпочта"

В "Укрпочте" сообщили, что компания будет работать в период новогодних праздников. Однако 1 и 7 января будут открыты несколько отделений в крупных городах.

"Укрпочта" работает в период рождественско-новогодних праздников. Будут предоставлять услуги дежурные отделения национального почтового оператора", — говорится в сообщении.

В частности, 1 января в Украине будут работать только 20 отделений "Укрпочты", а 7 января — 37.

Читайте также: