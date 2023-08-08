Как в Украине готовят саперов и какие секреты нужно знать для успешной работы: советы инструкторов

Военные саперы – это бойцы, которые первыми заходят на освободившуюся землю, нашпигованную вражеской взрывчаткой. Ее ищут в полях, лесополосах, домах и даже в сантехнике и мебели, которую оккупанты минуют особенно плотно, чтобы поразить гражданских.

Как взрывотехники учатся обезвреживать вражеские боеприпасы и почему им нужна наша поддержка – читайте в нашем материале.

Саперы с металлоискателями первыми проходят по минному полю, чтобы потом по ним могла проехать техника. Сегодня прифронтовая территория усеяна опасным железом. Так, обломки противотанковой мины, оставляемые русскими после своего побега, разлетаются на десятки метров и поражают все вокруг. Противник применяет и боеприпасы, запрещенные Женевской конвенцией, а именно противопехотные нажимного и натяжного действия мины. Выявить эти мины очень сложно, говорят специалисты, и этот фронт принадлежит саперам подразделений Сил поддержки ВСУ.

Чтобы ускорить очистку нашей страны от опасных веществ и обезопасить саперов во время выполнения задач, компания "Киевстар", благотворительный фонд "Повернись Живим" и 1+1 Медиа открыли сбор средств на базовое оборудование для саперных групп. Проект "Нам тут Жить" имеет целью собрать 175 миллионов гривен для обеспечения инженерно-саперных групп в составе сил поддержки ВСУ.

Опытному взрывотехнику Александру – 50 лет. Он работал в составе миротворческой миссии в Афганистане, а сейчас разминирует украинскую землю от российской взрывчатки.

"Сапер выполняет задачи в очень большом объеме не только во втором эшелоне обороны, а перед краем позиций, это опасно, потому что в любое время может быть обстрелян", — рассказывает он.

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Александр с позывным "Агроном" пошел добровольцем в армию, проработав десять лет ландшафтным дизайнером, после начала полномасштабной агрессии России против Украины. Он простоял в местной самообороне месяц в Баштанском районе, но там ему не хватило автомата и его отправили домой. Однако он прибыл в Днепр, где стал частью 128 бригады ТрО, став водителем саперного отделения. Военнослужащий много учился после решения стать сапером с британцами, канадцами, литовцами и поляками. Практика была на фронте. В общей сложности обучение длилось три месяца. В общем, как говорит Александр, обучение тяжелое, поскольку очень много информации о взрывчатке и ее видах.

Человек советует ответственно учиться, а не просто слушать лекции. В качестве примера приводит привезенные из Сирии мины производства Ирана. Он говорит, что во время учения о них никто не рассказывал, а мина фугасного действия отрывает сразу ступню.

Он учит саперному делу курсантов. Демонстрирует три основных инструмента сапера – металлоискатель, металлический щуп и индикатор растяжек, но основное, говорит, это навыки сапера. Умение определить тип взрывчатки и принять правильное решение на месте.

Инструктор Виталий Кривак помогает отточить действия курсантов на автоматизм. Он рассказывает, что в случае уничтожения сапер должен поставить взрывчатку весом 400 грамм и с безопасного расстояния сдетонировать этот взрывной предмет.

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Мужчина работал в Киевской области после деоккупации, где россияне заминировали абсолютно все.

Это могут быть стиральные машины, микроволновки, игрушки, унитазы, в том числе. На слив, в частном доме реально было обнаружить, потому что сделали довольно кустарно, но такой случай был”, — поделился воспоминаниями мужчина.

Во время побега захватчики взрывчатку маскировали в предметах, лежащих под ногами, взрывчатка сдетонирует на ощупь или открытие. В учебном центре целая коллекция таких вещей. К примеру, кошелек, пачка от сигарет или чайник. Каждый из этих предметов может быть начинен взрывчаткой, осколочными предметами.

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Виталий Кривак рассказывает, что сапер должен быть спокоен, потому что работа взвешена и ему нравится за счет интеллектуальной составляющей. Сапер, как охотник, должен продумать свои действия, обхитрить противника и успешно уничтожить без ущерба для себя.

Кроме металлоискателей в саперных расчетах должен быть специальный костюм, который убережет при детонации. Он хорошо защищает саперу голову, лицо, руки, туловище за счет кевларовых вставок. Единственные не защищены руки сапера, потому что они основной инструмент при обращении с взрывоопасным предметом

“Оборудования, как обычно, не хватает. Выходит из строя то, что может быть от щупа к металлоискателю. Желательно, чтобы были дроны, прежде чем мы проверяем местность. Нам следует провести разведку. Набрать максимум информации о местности”, — добавил Александр Агроном.

Разминирование в настоящее время продолжается на всех оккупированных территориях. В освобожденные села Черниговщины, Харьковщины, Херсонщины, Запорожья возвращаться опасно, пока дома, огороды и лесополосы не обследуют саперные группы.