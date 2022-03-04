Как в Украине координируют предоставление гуманитарной помощи: детали

Как в Украине координируют предоставление гуманитарной помощи: детали

Власти координируют поставки сотен тонн грузов в 24 регионах и Киеве.

О том, как власти взаимодействуют с регионами по оказанию гуманитарной помощи, рассказал заместитель председателя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Об этом идет речь в его Telegram-канале.

Как в Украине координируют предоставление гуманитарной помощи:

штаб взаимодействия с военно-гражданскими администрациями собирает потребности на уровне области, ежедневно готовит их перечень с учетом приоритетов, определенных областью;

региональный департамент Офиса президента по взаимодействию с военно-гражданскими администрациями обеспечивает решение вопросов, возникающих на территории 24 областей и г. Киева, в частности по безопасности, снабжению питанием и медикаментами;

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работает специальный канал взаимодействия между ТРО, ВСУ, Нацполицией для предоставления экстренной и оперативной помощи в регионах;

так власти координируют поставки сотен тонн грузов на территории всех 24 регионов и Киева, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы.