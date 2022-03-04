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Как в Украине координируют предоставление гуманитарной помощи: детали

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Как в Украине координируют предоставление гуманитарной помощи: детали

ГСЧС

Власти координируют поставки сотен тонн грузов в 24 регионах и Киеве.

О том, как власти взаимодействуют с регионами по оказанию гуманитарной помощи, рассказал заместитель председателя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Об этом идет речь в его Telegram-канале.

Как в Украине координируют предоставление гуманитарной помощи:

  • штаб взаимодействия с военно-гражданскими администрациями собирает потребности на уровне области, ежедневно готовит их перечень с учетом приоритетов, определенных областью;
  • региональный департамент Офиса президента по взаимодействию с военно-гражданскими администрациями обеспечивает решение вопросов, возникающих на территории 24 областей и г. Киева, в частности по безопасности, снабжению питанием и медикаментами;
  • работает специальный канал взаимодействия между ТРО, ВСУ, Нацполицией для предоставления экстренной и оперативной помощи в регионах;
  • так власти координируют поставки сотен тонн грузов на территории всех 24 регионов и Киева, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы.

В Лондоне сотни людей собирают гуманитарную помощь для Украины

В Лондоне сотни людей собирают гуманитарную помощь для Украины

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

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