Как в Украине лечат наркозависимых и где получить бесплатную помощь

Как в Украине лечат наркозависимых и где получить бесплатную помощь

Борьбу с наркотрафиком проводят годами, но пока ни в одной стране силовые методы не доказали свою эффективность.

26 июня отмечается Международный день борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом. Наркоторговцы быстро адаптируются к ограничениям и находят пути сбыта своего товара. И чаще ответственность несут те, кто употребляют, а не распространяют запрещенные вещества.

Более подробно сообщает МОЗ Украины.

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"Без сомнения, наркотики (психоактивные вещества, ПАВ) — это зло. Однако наркозависимость — это не преступление или грех, а реальная болезнь, которая требует квалифицированного лечения. Зависимость от ПАВ — это хроническое заболевание, поэтому должен быть соответствующий подход к лечению", — пишут в Министерстве здравоохранения.

В Украине внедряют программы, направленные на поддержку людей, живущих с наркотической зависимостью. В частности, это программа заместительной поддерживающей терапии (ЗПТ) и программы снижения вреда. Эти программы предотвращают распространение ВИЧ и уменьшают вред, связанный с употреблением психоактивных веществ, особенно инъекционных наркотиков.

Программы финансируются за счет государственного бюджета и реализуются при поддержке международных доноров, поэтому лечение является полностью бесплатным для пациента. С января 2021 года Приказом Минздрава в учреждения, привлеченные к реализации программы ЗПТ, присоединились и частные медицинские учреждения. Это фактически изменяет структуру реализации программы. Информация о наличии курсов ЗПТ доступна на сайте Центра общественного здоровья.

Напомним, в Берлине работает магазин, который благодаря лазейкам в немецком законодательстве легально продает аналог ЛСД — 1CP-LSD. Психоделик был синтезирован недавно и еще не попал в список запрещенных правительством веществ.

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