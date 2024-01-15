Блокпосты, "тренажерки", рейды коммунальщиков и представителей ТЦК: как в Украине ловят уклонистов

Какие меры по вручению повесток и выявлению уклоняющих лиц применяют ТЦК, пока законопроекты о военном учете и мобилизации в Украине готовят к рассмотрению в ВР.

На фоне усовершенствования мобилизации и военного учета в Верховную Раду Украины внесли законопроект №10378. В нем речь идет о ряде изменений по выявлению уклонян и проверки граждан. В частности, в документе предусмотрено применение методов к военнообязанным за отказ явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

Тем временем представители ТЦК посещают тренажерные залы в разных украинских городах и вручают там повестки.

В Киевской области установили блокпосты, где военные вместе с правоохранителями проверяли подозрительный транспорт и документы у граждан. А в Днепре хотят создать участки для оповещения и группы по розыску военнообязанных.

ТСН.ua собрал все, что известно о мерах, применяемых к гражданам-нарушителям законодательства, а также методам, которые взяли на вооружение работники ТЦК для раздувания повесток.

Спецучастки для оповещения и группы по розыску военнообязанных в Днепре

Исполком горсовета Днепра 12 января предложил проект решения о создании групп по розыску военнообязанных и участков оповещения во время мобилизации в Украине. Власти предлагают создать в городе специальные участки для оповещения военнообязанных и поставщиков транспортных ресурсов и развернуть их в помещениях районных администраций города.

Для работы хотят привлечь представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

По состоянию на 15 января 2024 года решение пока не вступило в законную силу. Его должен утвердить исполком горсовета Днепра.

Блокпосты в Киевской области продолжат свою работу/коллаж ТСН.ua

Блокпосты в Киевской области

В Киевской области завершился срок проведения контрдиверсионных и мер безопасности, которые длились с 28 декабря по 6 января. В этот период на территории области установили блокпосты, где военные вместе с правоохранителями проверяли подозрительный транспорт и документы у граждан. Однако в настоящее время меры безопасности на Киевщине продлили.

По словам подполковника Руслана Олейника, коменданта Киевской области, к контрдиверсионным мерам на территории Киевской области было дополнительно привлечено почти 900 человек. Это сотрудники ГУ ЧП, ГУ СБУ Киевской области, военнослужащие Комендатуры Киевской области, а также военные 114 ОБр ТрО. Было сформировано 139 нарядов, дежуривших на стационарных и мобильных блокпостах. Также работало 40 поисковиков.

В результате было выявлено и задокументировано 39 уголовных правонарушений. Среди них: незаконное обращение оружия, незаконное обращение наркотиков; предоставление неправомерной выгоды полицейскому; подделка документов; нарушение требований радиационной безопасности; незаконная добыча природных ресурсов

"В рамках мероприятий безопасности выявили определенное количество лиц, которые действительно уклонялись от мобилизации. Дальше с ними уже будут работать специалисты ТЦК и СП", — отметил Олейник.

Он добавил, что сейчас проводится инспекция блокпостов и анализ их эффективности в отдельных направлениях.

Рейд ТЦК "Эпицентр" Николаева

Методы вручения повесток от ТЦК

Что касается так называемых мобилизационных нововведений, часто шокирующих украинцев, то рейды сотрудников ТЦК, например, в тренажерные залы продолжаются. Повестки получают и тренеры, и посетители.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новые сюрпризы от ТЦК! Где ловят мужчин и кому вручают повестки?

На Закарпатье решили проверять документы у всех под открытым небом. Совет обороны от 1 декабря ввел проверку документов до завершения военного положения. А также назначила комендантов, которые определят уполномоченных лиц, которые будут проверять документы, осматривать вещи, автомобили, багаж и грузы, служебные помещения и жилье граждан.

Раздают повестки и коммунальщики. Представители Территориальных центров комплектования и соцподдержки, Муниципального караула и Нацполиции Запорожья объединились. Теперь они обходят дома, где проживают военнообязанные. Одни представители мобильных групп будут издавать повестки, другие следить за порядком.

Отметим, что представитель президента в Раде Федор Вениславский рассказал, что в новом законопроекте о мобилизации планируют прописать возможность вручения повестки не только лично под расписку, но и через электронную почту и заказным письмом. То есть уведомление о поступлении заказного письма поступает в почтовый ящик, а уже само письмо с повесткой должны выдать человеку лично в руки соответствующие представители почтовых служб. Это так называемая публичная повестка.

Законопроект о мобилизации

25 декабря стало известно, что Кабмин внес в Верховную Раду законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы” №10378, в котором регулируются вопросы отсрочки от призыва на военную службу, в том числе людей с инвалидностью.

Авторы законопроекта предлагают:

Призывать мужчин не с 27 лет, как сейчас, а с 25 лет.

Электронный кабинет и электронная повестка, которая в него должна поступить. Или на ваш имейл. Но пока непонятны технические вопросы: как проверить актуальность почты, не попала ли повестка в спам и что делать, если у вас нет электронной почты вообще.

У повесток будет четкий срок явки, чего не было раньше.

Мобилизация из-за границы. Это то, на что уже начали реагировать проживающие за пределами нашего государства украинцы – это оформление документов в дипломатических учреждениях. Пока можно, а дальше – возможно, только с постановлением на учет. Эта норма дискутируется. Но отдельно есть и строчка о — "на службу призываются военнообязанные независимо от места их пребывания".

В Верховной Раде продолжается обсуждение нового проекта закона.

Проект о военном учете

Тем временем в Украине готовят ко второму чтению законопроект № 10062, предусматривающий введение Единого электронного государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. В новой редакции, в частности, появились такие пункты о персональных, служебных данных и т.д.

Народный депутат Алексей Гончаренко поддержал мнение юриста. В то же время отметил, что именно его больше всего интересует в этом законопроекте автоматическое предоставление статуса участника боевых действий , ведь сейчас с предоставлением этого статуса есть много проблем.

Согласно тексту проекта, опубликованного на сайте Совета, в реестр хотят заносить и хранить в базе его данных следующие сведения:

персональные данные призывников, военнообязанных и резервистов;

служебные данные призывников, военнообязанных и резервистов;

данные о необходимости в комплектовании личным составом Вооруженных сил Украины и других, образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, кроме информации, составляющей государственную тайну.

Согласие призывников, военнообязанных и резервистов на обработку их персональных данных для целей реестра не требуется.

В случае принятия проекта реестр будет содержать информацию обо всех военнообязанных в возрасте от 17 до 60 лет (сейчас от 18 до 60 лет).

Украинский адвокат Ростислав Кравец уже раскритиковал законопроект о реестре военнообязанных. По его мнению, этот законопроект может представлять угрозу национальной безопасности Украины.

Напомним, ранее мы писали об е-кабинете призывника и военнообязанного. Какие данные он будет содержать и как будут наказывать уклонистов – читайте ЗДЕСЬ.

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