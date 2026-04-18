Как в Украине наказывают за незаконное ношение военной формы
В Украине продолжает действовать строгий контроль за использованием военной формы гражданскими лицами.
Если украинцы одевают военную форму, но не работают в армии или другой соответствующей структуре, то они могут получить серьезный штраф. Использование такой одежды и других символов с высоким значением для государства запрещено.
Об этом сообщили в Минобороны.
«Гражданские не могут носить настоящую военную форму. Но могут носить похожую одежду без знаков и символов. „Милитари“ — это стиль, который только напоминает военный. Можно делать похожее, но нельзя копировать», — отметили в ведомстве.
Военную форму вправе носить только:
военные
резервисты
военнообязанные на собрании
курсанты
тот, кто уволен со службы с правом ношения военной формы одежды
Запрещается использовать уставные камуфляжи с шевронами и знаками различия ВСУ или других военных.
Какое наказание
предупреждение или штраф 2550–3400 грн с конфискацией одежды
повторно — штраф 3400-6800 грн или 30-40 часов общественных работ, также с конфискацией формы
Ранее сообщалось, что военнообязанных мужчин могут оштрафовать по ряду причин.