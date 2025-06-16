Как в Украине наказывают за уклонение от мобилизации: штрафы, розыск, конфискация

В Украине уклоняющихся ждут санкции / © ТСН.ua

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В Украине идет военное положение и, соответственно, продолжается мобилизация. За уклонение от мобилизации или нарушение правил военного учета нарушители могут получить не только штраф, а столкнуться с такими сложностями как: ограничение определенных прав, внесением в розыск ТЦК или арестом собственного имущества.

Или какое наказание может угрожать лицам, нарушившим правила военного учета – узнайте в материале ТСН.ua.

Типовые нарушения правил военного учета

В типовые нарушения правил военного учета в Украине входят:

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неявка по вызову в ТЦК, в частности по повестке для уточнения данных;

уклонение от прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК) или мобилизационных мероприятий;

несвоевременное представление в ТЦК сведений об изменении места жительства, работы, должности, образования или семейного положения;

нарушение порядка прохождения учебного собрания или занятий;

невыполнение обязанностей работодателем по ведению военного учета работников и своевременной представлении отчетности;

непредоставление при мобилизации необходимых документов, зданий, транспортных средств или иного имущества;

смена места жительства в военное время без разрешения ТЦК;

неоформление военно-учетных документов

Административная и уголовная ответственность

Нарушение военнообязанных правил военного учета влечет административную ответственность, а именно — получение штрафов.

Штрафы за неявку в ТЦК, несвоевременное обновление учетных данных, потерю или порчу военно-учетных документов составляют от 17 до 25,5 тысячи гривен во время военного положения.

За повторное нарушение в течение года штрафы могут достигать от 25,5 до 34 тысяч гривен.

Для должностных лиц и предприятий штрафы за нарушение правил военного учета составляют от 34 до 59 тысяч гривен. За повторное нарушение такая категория может уплатить до 51 тысячи гривен.

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Временный исполняющий обязанности заместителя начальника черкасского ТЦК Владимир Левченко предупредил , что за нарушение военного учета могут выписывать многократные штрафы, поэтому сумма долга может быстро расти.

Он призвал военнообязанных своевременно обновлять данные в учете во избежание значительных финансовых санкций.

В некоторых случаях, таких как систематическое уклонение от военного учета, уклоняющие могут понести уголовную ответственность .

Согласно статье 337 Уголовного кодекса Украины, кроме штрафа, правонарушителям могут инкриминировать исправительные работы сроком до двух лет или арест сроком до шести месяцев.

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Адвокаты отмечают, что уклонение от мобилизации является уголовным правонарушением, предусмотренным статьей 336 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет.

Розыск ТЦК

Если военнообязанные игнорируют штрафы или не выполняют требования ТЦК, их могут объявить в розыск . В таком случае такие лица могут быть задержаны при проверке документов (например, на блокпосте) и принудительно доставлены в ТЦК.

Лица, находящиеся в розыске ТЦК, могут столкнуться с такими последствиями , как:

сложности при оформлении паспортных документов за границей,

препятствия при поступлении в высшие учебные заведения;

потеря права на отсрочку или бронирование.

Также таким лицам будет запрещено:

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переоформлять транспортные средства в МВД или через приложение «Действие»;

сниматься с учета места жительства.

Для того чтобы вас сняли с розыска ТЦК, нужно закрыть административное дело или уплатить штраф за нарушение военного учета.

Лишение водительских прав

Лишение права управления транспортным средством на определенный период (аннулирование водительских прав) также является одним из последствий нарушения военного учета военнообязанными.

По новым правилам (КАСУ, ст. 283-2), если лицо игнорирует требования ТЦК в рамках мобилизации, центр может через суд временно лишить его права управлять машиной.

В частности, Верховная Рада планирует изменения в закон «О дорожном движении» (проект №8082).

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Речь идет о новом порядке лишения водительских прав: если права отбирают, полиция их изъят или водитель должен сам сдать их в МВД.

Законопроект уже поддержал транспортный комитет для принятия в первом чтении.

Известно, что с начала 2025 г. суды уже рассмотрели 59 дел о лишении водительских прав за нарушение военного учета. Следовательно, девять украинских водителей потеряли право управлять автомобилем.

Конфискование имущества

У военнообязанных, нарушивших правила военного учета, ТЦК могут конфисковать имущество.

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В частности, у таких лиц могут забрать машину или квартиру.

Адвокат Марина Бекало рассказала ТСН.ua, что если военнообязанный не уплатил штраф, тогда ТЦК передает дело госисполнителю по месту жительства, работы или расположения имущества нарушителя.

По ее словам, после открытия исполнительного производства госисполнитель имеет право:

заблокировать все банковские счета;

наложить арест на движимое/недвижимое имущество с последующей возможностью его продажи;

сумма ареста включает сам штраф, исполнительный сбор и другие расходы.

"Арест налагается в размере суммы взыскания с учетом исполнительного сбора, расходов исполнительного производства, штрафов", - отметила Марина Бекало.

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Также, по ее словам, согласно закону, есть перечень имущества , который не подлежит принудительной реализации. Среди которых есть предметы ежедневного бытового личного потребления, лекарственные средства, сельскохозяйственный инвентарь.

Марина Бекало отметила, что если сумма долга нарушителя не превышает 160 тысяч гривен, тогда взыскание не будет распространяться на его основное жилье и земельный участок под ним. Однако если долг превышает эту сумму и у должника недостаточно других активов для его погашения, взыскание может быть обращено на недвижимость.

«В первую очередь обращается взыскание на отдельный от дома земельный участок или другое помещение, принадлежащие должнику», — отметила ТСН.ua Марина Бекало.

По словам адвоката, в последнюю очередь обращается взыскание на жилой дом или квартиру, в которой фактически проживает должник.

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Напомним, в Минобороны анонсировали масштабные изменения в процессе взаимодействия граждан с территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

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