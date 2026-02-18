Как в Украине получить свидетельство о смерти без медицинской справки - разъяснение Минюста

документы / © Прокуратура города Киева

В условиях широкомасштабной российской агрессии украинцы нередко сталкиваются с ситуацией, когда невозможно получить медицинскую справку о смерти близкого человека. Обстрелы, эвакуация, временная оккупация территорий — все это затрудняет оформление врачебного свидетельства, которое является обязательным основанием для государственной регистрации смерти.

Об этом сообщаю Министерство юстиции Украины.

Как получить документ без медицинской справки

Первым шагом необходимо обратиться в ближайший отдел ГРАГС с письменным заявлением о регистрации смерти. К заявлению прилагаются имеющиеся доказательства: фотографии, свидетельства очевидцев, документы с временно оккупированных территорий и другие подтверждения факта смерти.

По украинскому законодательству государственная регистрация смерти возможна только на основании медицинского документа установленного образца или решения суда. Если медицинской справки нет, ГРАГС выдает письменный отказ в регистрации, который станет обязательным документом для следующего шага.

Обращение в суд

Следующим шагом является подача заявления об установлении факта смерти в любой суд, независимо от места жительства заявителя. Судебный сбор за такое заявление не уплачивается, а дела рассматриваются безотлагательно.

К заявлению обязательно прилагаются:

письменный отказ ГРАГС;

документы, подтверждающие родственную связь с умершим;

доказательства обстоятельств смерти;

паспорт заявителя.

Получение свидетельства о смерти

После принятия судом решения об установлении факта смерти родственники повторно обращаются в ГРАГС. Судебное решение является основанием для государственной регистрации смерти и выдачи свидетельства.

Особенно важно: если смерть наступила на временно оккупированной территории, обращение в суд остается единственным способом получить свидетельство украинского образца. Министерство юстиции подготовило пошаговую инструкцию для таких случаев здесь.

Процедура установления факта смерти гарантирует защиту прав родственников, в том числе для реализации наследственных, социальных и других законных прав.

Свидетельства на ТОТ

Для граждан, чьи близкие ушли из жизни на временно оккупированных территориях (ВОТ), единственным законным способом получения свидетельства о смерти государственного образца является обращение в судебные органы.

Куда обращаться и как подать документы

Законодательство предусматривает максимальную территориальную либерализацию: заявление можно подать в любой местный суд Украины на подконтрольной территории, независимо от места регистрации заявителя.

Кроме личного визита, доступна дистанционная форма подачи через систему «Электронный суд». Для этого необходимо иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП).

Содержание заявления и доказательная база

В исковом заявлении необходимо четко указать цель установления факта (например, для оформления наследства) и причины, по которым получить стандартные медицинские документы невозможно. К материалам дела следует приложить:

Доказательства смерти: показания свидетелей, фотографии или видео с места захоронения, копии медицинских записей (даже неформатных), справки от оккупационных структур (как вспомогательное доказательство факта, а не законный документ).

Подтверждение родственных связей: свидетельства о рождении, браке и тому подобное.

Паспортные данные заявителя.

