Как в Украине пытаются стабилизировать ситуацию со светом: Шмыгаль рассказал

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о шагах, предпринимаемых правительством для улучшения ситуации в энергосистеме страны. По его словам, работа ведется одновременно по двум направлениям: восстановление и расширение генерации электроэнергии, а также уменьшение потребления.

Об этом Шмыгаль сообщил в своем Telegram.

По его словам, перед всеми органами государственной власти стоит задача сократить потребление электроэнергии. Правительство принимает соответствующее распоряжение, согласно которому министерства, центральные органы власти и областные государственные администрации должны отказаться от использования кондиционеров, наружного освещения зданий и прилегающей территории.

Премьер-министр также рекомендует правоохранительным органам, органам судебной власти и другим госорганам предпринять аналогичные шаги по экономии электроэнергии. Местным властям рекомендовано ограничить уличное освещение.

Денис Шмыгаль обратился к бизнесу с призывом ограничить использование кондиционеров и другого энергоемкого оборудования, которое не является критическим для производственной деятельности. Исключения составляют больницы и предприятия, где кондиционирование воздуха является частью производственного процесса — там использование кондиционеров не будет ограничиваться.

Такие меры со стороны правительства и рекомендации для бизнеса направлены на уменьшение нагрузки на энергосистему Украины, которая получила значительные повреждения в результате российских обстрелов. Ограничение потребления электроэнергии государственными органами и бизнесом поможет обеспечить стабильность энергоснабжения критической инфраструктуры и населения.

Премьер-министр подчеркнул, что правительство начинает с себя в вопросе экономии электроэнергии, подавая пример другим учреждениям и организациям. Совместные усилия государства, местных властей и бизнеса помогут улучшить ситуацию в энергосистеме и избежать критических сценариев вроде блекаутов.

Напомним, в "Укрэнерго" сообщили, что в Украине заработает дополнительный блок на АЭС в ночь на 8 июня. Это ненадолго улучшит ситуацию в энергосистеме. Впрочем, графики отключений не исчезнут, но станут мягче.

Читайте также: