Как в Украине улучшить мобилизацию и мотивировать людей: военнослужащая рассказала

Чтобы мобилизация в Украине стала более эффективной, мужчинам нужно понять необходимость защищать свою страну, семью и дом.

Об этом в эфире "Укринформа" рассказала военнослужащая Виктория "Руна".

"Если это мужчина здоровый, нормальный мужчина, и он хочет и дальше жить в стране, у него есть семья. И тоже самое у меня стоят ребята, у которых есть семьи. То есть почему одни должны защищать, а другие нет. Как тебя еще мотивировать? У тебя здесь семья живет и ты не хочешь стать защищать их. У меня все товарищи женаты, у них есть семьи, но они пришли... Потому что они понимают, что сегодня война здесь, завтра она уже может быть там позади... С той интенсивностью, если их сейчас не останавливать, все это станет очень быстро... У нас это тыл сейчас, а это все станет фронтом”, – подчеркнула военнослужащая.

По ее словам, многие украинцы используют аргумент, мол, "пусть сначала пойдут воевать сыновья депутатов".

"Но если мы будем ждать и перекидывать друг на друга все это, то так мы не выиграем войну", – подчеркнула "Руна".

Напомним, что комитет по нацбезопасности рассмотрел 710 поправок к законопроекту о мобилизации.

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