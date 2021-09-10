Как в Украине вакцинироваться от коронавируса иностранцам: разъяснение Минздрава

Они могут записаться на прививку в пункт прививки или центра вакцинации онлайн или по их телефонам.

Все иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в Украине на законных основаниях, могут вакцинироваться от коронавируса по той же процедуре, что и украинцы.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

"Право на бесплатное прививание имеют иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают в Украине, и лица, признанные беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите. Для иностранцев и лиц без гражданства, которые временно находятся на территории Украины, медицинские услуги должны покрываться за счет собственных средств, средств добровольного медицинского страхования или других источников, не запрещенных законодательством. Сама вакцина от COVID-19 является бесплатной", — отметили в Минздраве.

Также в министерстве добавили, что иностранцы и лица без гражданства, которые временно находятся в Украине, в подтверждение первой прививки получают справку 063/о "Карта профилактических прививок", а после прививки двумя дозами могут получить Международное свидетельство о вакцинации от COVID-19.

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