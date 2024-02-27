Как в украинском языке можно заменить слово "туалет"

В украинском языке, известном своим благозвучием, есть большое количество родственных слов. Буквально для каждого слова можно найти несколько синонимов. Однако интересно, что немногие украинцы знают, как заменить слово "туалет".

Об этом пишет издание PMG.ua.

Как отмечается, слово "туалет" в украинском языке имеет несколько значений. В частности, употребляться оно может в отношении женской одежды или наведения порядка во внешнем виде.

В то же время, когда речь идет о помещении, наравне со словом "туалет" можно употреблять "уборная". Однако и оно имеет не одно значение. также оно может означать комнату в театре, где актеры гримируются и переодеваются. Важно отметить, что слово "уборная" можно употреблять параллельно с начальной буквой "у" и "в".

Напомним, что 106-летний житель Южной Каролины, США, получил почетный аттестат средней школы.

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