Как в ВСУ относятся к экс-заключенным: полковник раскрыл правду

Глава управления штурмовых войск в составе Сухопутных войск ВСУ, полковник Валентин Манько / © Facebook/Владимир Зеленский

Реклама

В украинской армии нет разницы в отношении к мобилизованным бойцам и бывшим заключенным. Иногда последние даже более продуктивны в боевых задачах. Правда, в отношении экс-заключенных действует особая осторожность.

Об этом глава управления штурмовых войск в составе Сухопутных войск ВСУ Валентин Манько рассказал в интервью изданию «Бабель».

Манько ответил на вопрос о разнице в отношении к мобилизованному и бывшему заключенному. Он утверждает, что такой разницы нет.

Реклама

«Во-первых, мы их (экс-заключенных — ред.) называем „спецконтингент“. Для нас они равны, иногда даже более продуктивны в боевых задачах. Многие из них говорят, что они год, три года, пять просились на фронт. Но их не отпускали», — сказал полковник.

В то же время, по его словам, в отношении бойцов, которые ранее отбывали заключение, действует особая осторожность.

«Конечно, мы в отношении них особенно осторожны. Потому что человек может сказать „я пойду воевать“, чтобы получить свободу, а потом развернуться и убежать. За ними надо присматривать», — объяснил Манько.

Он уточнил, что для этого обеспечивается охрана, чтобы бывшие заключенные изначально не смогли убежать.

Реклама

«Потом они идут в бой — могут убежать из боя, но вы же видите, они воюют», — отметил глава «штурмового» управления.

Манько также заявил, что лично он не применяет к людям силу, а относительно других — не знает.

«Я не знаю, но допустим, что человек приходит в часть пьяный или под наркотиками, и начинает что-то творить. Что с ним делать? Если возможно — уговаривают. Если не получается — скручивают и уже дальше изолируют», — объяснил полковник.

К слову, с начала полномасштабного вторжения более 10 тыс. осужденных были условно-досрочно освобождены из мест лишения свободы для прохождения военной службы. В то же время, законом запрещено мобилизовать осужденных за умышленные убийства двух и более лиц (в частности, с особой жестокостью или сексуальным насилием) и за особо тяжкие коррупционные преступления.