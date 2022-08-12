Как вакцинироваться от инфекций людям с диабетом, хроническими сердечно-сосудистыми и респираторными болезнями – Минздрав

Хронические заболевания являются причиной 38 миллионов смертей ежегодно.
Об этом сообщает Минздрав.
Длительное влияние заболевания может ослабить иммунитет человека, а органы и системы организма будут работать хуже. Это делает людей с хроническими болезнями более уязвимыми к различным инфекциям, у них более тяжелое течение заболеваний и больше осложнений. Именно поэтому этим людям врачи советуют обязательно делать все необходимые и рекомендованные прививки. Исключение – наличие противопоказаний. О том, как вакцинироваться, если хроническая болезнь, рассказывает Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
Наиболее распространенными хроническими заболеваниями являются сердечно-сосудистые, хронические респираторные заболевания и диабет.
- Сердечно-сосудистые болезни
Такие заболевания осложняют реакцию иммунитета на некие заболевания. Это увеличивает риск тяжелого течения инфекционных болезней, а следовательно – появления серьезных осложнений.
Особенно опасны для людей с сердечно-сосудистыми болезнями грипп, пневмококковая инфекция, коклюш и коронавирус. Осложнения этих заболеваний могут приводить к развитию ишемической болезни сердца, инфарктов, тромбозов. Именно поэтому людям с хроническими сердечными болезнями нужно делать прививки.
“Любые инфекционные болезни вызывают воспаление, которое может быть опасным для пациентов со слабой сердечно-сосудистой системой. Поэтому очень важно, чтобы такие пациенты получали как обязательные прививки, так и рекомендованные», – комментирует Игорь Кузин.
- Сахарный диабет
У людей, больных сахарным диабетом обоих типов, иммунная система работает хуже, чем у здоровых. Поэтому они более уязвимы к инфекциям. Особенно опасными для больных диабетом являются грипп, пневмококковая инфекция, гепатит В, столбняк.
“Вирус гриппа повышает уровень глюкозы в крови, а у людей с гипергликемией это может привести к опасным состояниям. Именно поэтому прививка от гриппа рекомендована всем диабетикам.
Пневмококковая инфекция опасна для диабетиков высокими рисками пневмонии, бактериемии и менингита. Также у больных диабетом часто имеются язвы и раны на ногах, из-за которых можно заразиться столбняком. Поэтому диабетикам обязательно нужно делать ревакцинацию от столбняка каждые 10 лет”, – объясняет Игорь Кузин.
Люди с диабетом имеют более высокие риски заразиться гепатитом В из-за того, что им приходится регулярно прокалывать кожу глюкометрами, инсулиновыми ручками и т.д., чтобы отслеживать уровень глюкозы в крови.
- Респираторные болезни
Люди с астмой или хроническим обструктивным заболеванием легких, имеют более высокий риск госпитализации и осложнений вследствие заболеваний, которые можно предотвратить с помощью вакцины. Особенно опасны для этих людей грипп, пневмококковая инфекция и коронавирус.
Эти инфекции вызывают тяжелые пневмонии, требующие стационарного лечения, провоцируют и усугубляют приступы астмы.
Недавно в Украине разрешили вторую бустерную дозу от COVID-19. Среди показаний наличие хронических заболеваний, повышающих риск тяжелого течения коронавируса. Исследования показали, что дополнительная доза вакцины улучшает защиту от болезни для людей с категориями риска”, – добавляет врач.
Есть ли специфические правила или рекомендации для вакцинации людей с хроническими заболеваниями
Людей с хроническими болезнями прививают обычно по тем же правилам, что и здоровых людей. Да, проводить иммунизацию можно, если:
- Нет повышенной температуры тела более 38 С на момент прививки.
- Нет обострения болезни.
- У человека не было тяжелой аллергической реакции на предварительную прививку.
- Остальные медицинские противопоказания отсутствуют.
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