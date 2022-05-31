Как варить брокколи, чтобы она не потеряла свои полезные свойства

Как варить брокколи, чтобы она не потеряла свои полезные свойства

Капуста брокколи – популярный овощ среди тех, кто пытается правильно питаться и вести здоровый образ жизни. Однако не все знают, как приготовить брокколи, чтобы она не утратила свои полезные свойства. Читайте в материале ТСН.ua, сколько и как варить брокколи.

Интересный факт: капуста брокколи была выведена при Римской империи. Римлянам новый овощ очень сильно пришелся по вкусу, а потому его начали использовать для приготовления разных блюд. Название "брокколи" итальянского происхождения и означает "росток капусты". Мировая слава пришла к продукту только в 1920-х годах. А настоящий пик популярности пришелся на начало 2000-х.

Брокколи: в чем польза этого зеленого овоща

Брокколи: польза / Фото: Pexels

В 100 г брокколи содержится всего 55 ккал. Больше всего в брокколи витаминов С и К, также в ее состав входят каротеноиды, фолиевая кислота, клетчатка, калий. Витамин С производит коллаген, необходимый для образования костей и тканей тела, помогает заживлять порезы, защищает организм от свободных радикалов. Витамин К необходим для функционирования белков, участвующих в процессе свертывания крови, также укрепляет костную ткань. Всего 100 г брокколи, приготовленной на пару, обеспечит организм 145 мкг витамина К и 150 г витамина С. В брокколи содержатся витамины группы В (а именно В1, В2, В3, В6), магний, железо, цинк. Благодаря клетчатке, брокколи помогает снизить уровень холестерина и способствует пищеварению. В исследованиях 2003 и 2006 годов было доказано, что каротиноиды, содержащиеся в брокколи (лютеин, зеаксатин), уменьшают риск возрастных нарушений зрения. В состав этого овоща входит бета-каротин, который в организме превращается в витамин А. Калий, содержащийся в брокколи, участвует в сокращении сердца и функционировании нервов. В 300 г брокколи содержится около 400 мг омега-3 в форме альфа-линоленовой кислоты – этого количества достаточно, чтобы минимизировать воспалительный процесс.

Как приготовить брокколи, чтобы она была полезнее

В 2008 году вышел отчет, опубликованный в Журнале сельского хозяйства и пищевой химии. В нем говорилось, что лучше всего варить брокколи на пару или в слегка подсоленной воде, чтобы сохранить ее антиоксидантные свойства. Однако следует отметить, что из-за термической обработки разрушается витамин С.

Если вы хотите освоить бесхитростную науку, как правильно варить брокколи, чтобы все ее полезные свойства, витамины и минералы попадали в организм, стоит запомнить несколько простых правил:

прежде всего, нужно отметить, что брокколи можно есть в сыром виде, добавляя ее в разнообразные салаты — так вы извлечете больше пользы от этого продукта;

также очень важно правильно разделить овощ на отдельные соцветия, ведь в противном случае овощ выделит вещество сульфурофан, которое считается ядовитым для некоторых животных (из организма человека он выводится через 3 часа, однако, если организм ослаблен, могут быть проблемы со здоровьем). сначала отрежьте сам стержень, а затем аккуратно разделите на отдельные части без ножа;

как варить брокколи в кастрюле – налейте воду, подсолите по вкусу, доведите до кипения и только тогда добавляйте соцветия;

если вы не будете употреблять в пищу брокколи сразу после приготовления, специалисты советуют хранить ее в прохладной воде – так она останется хрустящей и сохранит свои полезные свойства;

сколько варить брокколи – взрослую головку капусты брокколи варят не больше 5 минут, но если она большая и вы не разделяли ее на отдельные соцветия – тогда это время увеличивается до 10 минут.

Брокколи: приготовление на пару

Как приготовить брокколи на пару / Фото: Pexels

Если вы хотите, чтобы капуста брокколи сохранила все свои полезные свойства, рекомендуется готовить на пару. Приготовление не занимает много времени и сил: