Как варить кутью: магия блюда, секреты приготовления и советы хозяйкам

Рождество Христово - один из самых больших церковных праздников. И предшествует ему Святой вечер (Святчер), 6 января. Главным блюдом на праздничном столе считается кутья. В целом украинцы кутью готовят трижды в год. Сначала Богатую кутью на Сочельник, затем Щедрую перед Старым Новым годом (13 января) и Голодную в канун Крещения. ТСН.ua рассказывает, какое таинство видели наши предки в этом блюде и как варить кутью, чтобы она получилась действительно вкусной.

Кутья: магия блюда в понимании наших предков

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У наших предков существовало немало разных рецептов кутьи, которые менялись в зависимости от региона Украины. Но одно оставалось неизменным – особое таинство приготовления и магия блюда.

Согласно традициям, праздновать рождение Иисуса Христа начинали 6 января, когда на небе появится первая звезда. К тому времени, как вся семья соберется за праздничным столом, на нем уже должна стоять душистая кутья. Поэтому хозяйки начинали варить кутью еще до восхода солнца. Сначала варились зерна (традиционно брали пшеницу, хотя сегодня часто можно встретить рецепты, как варить кутью из перловки или риса). Обязательно для этого дела одевали чистые праздничные наряды. Как варить кутью знала каждая хозяйка, ведь эти традиции передавались от матери к дочери. Блюдо готовилось только на свежей чистой воде. Существовало поверье, если успеть вытащить кутью из печи с первыми лучиками солнца, то в семье будет круглый год царить счастье.

Как варить кутью: советы предков

Как варили кутью наши предки / Instagram

В каждом регионе Украины существовали свои традиции, как варить кутью. Рецепты также были разными. Но практически повсюду за основу брали цельные зерна пшеницы, считавшиеся символом обновления, перерождения, новой жизни. Обязательными ингредиентами в кутье также были мед и мак. Мак символизировал мученичество Христа, которое он пережил перед своей смертью, а мед – символ божьей благодати, чистоты.

Все рецепты кутьи у наших предков начинались одинаково. Нужно было взять неочищенную пшеницу и очистить зерна от плевел. Для этого подходила деревянная миска или ступа, в которой зернышки перетирали пестиком. Чтобы полова лучше отделялась от пшеницы, к будущей кутьи подливали теплую воду.

После этого зерна нужно было несколько раз промыть. А затем на 2-3 часа залить водой, чтобы они набухли. Как варить кутью, чтобы она была вкусной? Наши предки делали это в печи на медленном огне. Весь процесс занимал около 5 часов. Только после того, как кутья остывала, к ней добавляли другие ингредиенты.

Сегодня процесс приготовления значительно упростился, поэтому и традиции того, как варить кутью изменились. Зерна пшеницы покупают в магазине. Их достаточно всего-навсего промыть, замочить в холодной воде на ночь, а затем варить на маленьком огне 3-4 часа. Понять, что кутья готова можно по тому, что зерна начинают "лопать".

Как варить кутью: рецепты от традиционного до современного

Традиционная украинская кутья

Как варить кутью: рецепт традиционный с пшеницы / Instagram

Как варить кутью по традиционному украинскому рецепту? Для этого нужно взять следующие ингредиенты:

2 стакана пшеницы;

3 литра воды;

1 стакан мака;

полстакана грецких орехов;

1 яблоко;

⅓ стакана меда;

1 стакан сахара.

Если вы не знаете, как варить кутью, пропорции воды и пшеницы должны быть именно такие: на 1 стакан зерна нужно взять 3 литра чистой воды.

Сначала нужно отварить пшеницу. А когда она остынет, добавить другие ингредиенты. ⅓ стаканы меда разведите в теплой воде. Мак можно прокипятить, но если вы будете это делать, то потом его нужно растолочь в блендере. Смешайте орехи, мак и мед. Полейте этим сиропом кутью. Сверху уложите измельченное кубиками яблоко. Эти составляющие считаются традиционными. Поэтому, если вы не знаете, как варить кутью, стоит выбрать именно этот рецепт.

Важный совет: Чтобы кутья не была слишком жесткой, мед с орехами и маком следует добавить перед тем, как вы будете ставить блюдо на праздничный стол.

Кутья "Панская"

Как варить кутью за "Панским" рецептом / Instagram

Как варить кутью по этому рецепту? Для него вам понадобятся следующие ингредиенты:

2 стакана зерен пшеницы (перловки или риса);

150 г изюма; 50 г кураги;

200 г грецких орехов;

200 г мака;

100 г миндаля (по желанию).

Курагу нужно порезать на мелкие кусочки, а затем замочить вместе с изюмом в горячей воде на 10 минут. Отцедите. Смешайте курагу и изюм с миндалем, сваренной кутьей и растертым маком. Добавьте немного кипяченой теплой воды. За счет кураги такая кутья получается достаточно сладкой, но вы можете добавить сахар по вкусу.

Важный совет: если вы почувствовали, что мак горчит, его нужно перетереть с сахаром.

Кутья из риса, изюма и миндаля

Как варить кутью из риса / Instagram

Как варить кутью из риса? Для этого рецепта вам нужны следующие ингредиенты:

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250 г риса;

100 г изюма и столько же миндаля;

мед и корица по вкусу;

сахар.

Для этого рецепта углу лучше подойдет кругло-зерновой рис. Его нужно сначала приготовить. Как варить такую ​​кутью? Пропорции воды и зерна должны быть 2:1. На полчаса нужно залить кипятком миндаль. Затем растереть его с сахаром и разбавить в небольшом количестве воды. Как только рис остынет, добавляйте перетертый миндаль и изюм. По желанию можно также сдобрить медом, корицей.

Современная кутья с замороженными ягодами и ячменем

Как варить кутью с замороженными ягодами / Instagram

Как варить кутью, которая понравится современным детям? Можно взять за основу этот рецепт. Для этого вам понадобятся следующие ингредиенты:

полстакана ячменя;

7-8 стаканов воды;

4-5 столовых ложек меда (сахара);

1 стакан замороженной вишни без косточек;

300 г различных замороженных ягод (клубника, малина, земляника);

полстакана изюма.

Чтобы кутья получилась действительно вкусной, ячмень нужно замочить в холодной воде на всю ночь. Затем не менее 1 часа варить зерна на слабом огне. Добавить изюм, мед (сахар), замороженные ягоды (кроме вишни) и варить еще 1 час. Когда кутья из ячменя готова, можно добавить вишни. Проварите еще 10 минут и снимайте с плиты. На праздничный стол такую ​​кутью нужно ставить уже охлажденной.

А если вы все же не поняли, как варить кутью, видео простого рецепта этого блюда вам поможет:

Как варить кутью в мультиварке

Как варить кутью в мультиварке: рецепт и советы / Instagram

Наши предки готовили кутью в печи, позже украинцы стали использовать обычную плиту. Но сегодня стоит узнать также как варить кутью в мультиварке. Ведь современные кухонные принадлежности делают нашу жизнь намного проще. И даже традиционный рецепт кутьи с пшеницей в мультиварке получается очень вкусным, а время приготовления блюда составляет около 3 часов.

Как варить кутью в мультиварке? Здесь вам понадобятся следующие ингредиенты:

1 стакан пшеницы;

4 стакана воды;

1 чайная ложка сахара;

щепотка соли;

по вкусу мед, мак, курага, изюм.

Пшеницу сначала перебирают и промывают. Перед тем как варить кутью, не забудьте зерна замочить на ночь в холодной воде. Выложите в чашу мультиварки пшеницу, сахар, соль и залейте все это водой. Закройте крышку и установите режим "Рис" или "Крупа". Приготовление занимает 1,5-2,5 часов, в зависимости от модели мультиварки и выбранного режима. После сигнала слейте излишек воды. Пока варится кутья, залейте кипятком мак на полчаса. Затем разотрите его с сахаром в ступке или с помощью блендера. В чашу мультиварки к кутье добавьте мак, перемешайте. Закройте крышку и готовьте 10 мин в режиме "Подогрев". При подаче на праздничный стол можно добавить мед, орехи, изюм, курагу.

Важный совет: чтобы сухофрукты добавили кутье аромата, их следует предварительно замочить в воде. А орехи лучше подсушить на сковороде.

Как варить кутью разобрались, а как ее правильно есть?

С тем, как варить кутью, было связано немало обрядов / Instagram

Интересно, что у наших предков существовали не только особые обряды, как варить кутью, но и традиции потребления этого блюда.

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Кутя занимала главное место на праздничном столе в Сочельник. Когда с появлением первой звезды семья садилась ужинать, сначала всегда пробовали именно кутью. Первую ложку должен был съесть самый старый член семьи.

После ужина ложку кутьи всегда оставляли на столе для умерших родственников. Считалось, что именно 6 января покойники возвращаются домой, чтобы вместе со всеми полакомиться кутьей.

А уже к Рождеству, 7 января, дети относили кутью своим крестным родителям. А за это им давали сладости или деньги.

Существовали даже магические обряды, связанные с тем, как варить кутью и как ее подавать:

когда кутья уже готова, ее вытаскивали из печи и заглядывали в горшок: если зерно поднялось – в следующем году семью ждет счастье, а если опустилось – ждали беды;

зерна, которые приготовили для кутьи, ни в коем случае нельзя было колоть, наши предки верили, что тогда "пшеница на поле выляжет" и не будет урожая;

также кутью нельзя было мешать в горшке, иначе весь год члены семьи будут ссориться.

Интересно, что в некоторых регионах Украины обряды и обычаи, связанные с тем, как варить кутью, сохранились по сей день.