Как варить рис: инструкция по приготовлению

Как варить рис / © pexels.com

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Приготовить рассыпчатый рис не всегда просто. Во время варки крупа может слипаться, становиться слишком липкой или развариваться.

Чтобы этого избежать, важно правильно подготовить рис, соблюдать пропорции воды и контролировать процесс приготовления.

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Тщательно промойте рис

Перед варкой рис нужно хорошо промыть холодной водой. Делайте это, пока вода не станет полностью прозрачной.

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Это помогает смыть избыток крахмала с поверхности зерен, из-за которого рис может слипаться во время приготовления.

Обжарьте рис

После промывки рис можно обжарить перед добавлением воды.

Для этого достаточно небольшого количества растительного масла или сливочного масла. Обжаривание помогает сохранить структуру зерен во время последующей варки и сделать гарнир более рассыпчатым.

Соблюдайте пропорции воды

Для длиннозерного риса рекомендуют использовать соотношение одна часть крупы к 1,5 части воды.

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Круглозернистому рису требуется больше жидкости.

После закипания рис не должен сильно бурлить. Интенсивное кипение может повредить зерна, поэтому его нужно варить на слабом и равномерном огне.

Не перемешивайте рис во время варки

После того, как вода закипит, рис не нужно перемешивать ложкой.

Перемешивание способствует высвобождению крахмала из зерен, поэтому рис может стать липким и превратиться в сплошную массу.

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Оставьте рис под крышкой

Когда рис впитал всю воду, выключите огонь и не открывайте кастрюлю.

Оставьте рис под крышкой не менее 10 минут. За это время он дойдет до готовности благодаря паре, а зерна сохранят свою структуру.

Соблюдение этих простых правил поможет приготовить рис с рассыпчатой текстурой, без чрезмерной клейкости и разваренных зерен.

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