Как ведут себя оккупанты на других участках фронта во время наступления на Харьковщину: майор Нацгвардии рассказал

Российские оккупанты на фоне наступления на Харьковщине пытаются постоянно "прощупывать" нашу оборону, выискивая наиболее уязвимые места.

Об этом в рамках единственного телемарафона рассказал офицер секции планирования бригады "Рубеж", майор Нацгвардии Дмитрий Кожубенко.

"Противник и до этого был очень активным и сейчас он не уменьшил свою активность, каждый день пытается зайти на наши позиции либо к нам, либо к нашим соседям. Он постоянно прощупывает нашу оборону, ища наиболее уязвимые места. Такую же тактику они применяют на Харьковском направлении, насколько я знаю. Они отправляют небольшие группы для того, чтобы выявить слабые места и уже дальше в те места направлять свои основные ударные силы", — подчеркнул Дмитрий Кожубенко.

По его словам, Харьков дает оккупантам возможность активизироваться по другим направлениям.

“Общий портрет "орка" очень майорист, потому что могут быть разные. Могут быть и ДРГ, разведывательные группы противника, а может быть просто штурмовое "мясо", которое не жалко, их отправляют просто "на убой" для того, чтобы проверить, есть ли там наши огневые точки или нет. Но часто встречаются и их спецназ, и их разведка, там уже ребята более подготовлены и с ними следует считаться”, — подчеркнул военный.

Напомним, что ситуация в приграничной области Харьковской области, где РФ начала новое наступление, контролируется Силами обороны.

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