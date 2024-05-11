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Как ведут себя оккупанты на других участках фронта во время наступления на Харьковщину: майор Нацгвардии рассказал

Как ведут себя оккупанты на других участках фронта во время наступления на Харьковщину: майор Нацгвардии рассказал

Фото: Associated Press

По его словам, Харьков дает оккупантам возможность активизироваться на других направлениях.

Российские оккупанты на фоне наступления на Харьковщине пытаются постоянно "прощупывать" нашу оборону, выискивая наиболее уязвимые места.

Об этом в рамках единственного телемарафона рассказал офицер секции планирования бригады "Рубеж", майор Нацгвардии Дмитрий Кожубенко.

"Противник и до этого был очень активным и сейчас он не уменьшил свою активность, каждый день пытается зайти на наши позиции либо к нам, либо к нашим соседям. Он постоянно прощупывает нашу оборону, ища наиболее уязвимые места. Такую же тактику они применяют на Харьковском направлении, насколько я знаю. Они отправляют небольшие группы для того, чтобы выявить слабые места и уже дальше в те места направлять свои основные ударные силы", — подчеркнул Дмитрий Кожубенко.

По его словам, Харьков дает оккупантам возможность активизироваться по другим направлениям.

“Общий портрет "орка" очень майорист, потому что могут быть разные. Могут быть и ДРГ, разведывательные группы противника, а может быть просто штурмовое "мясо", которое не жалко, их отправляют просто "на убой" для того, чтобы проверить, есть ли там наши огневые точки или нет. Но часто встречаются и их спецназ, и их разведка, там уже ребята более подготовлены и с ними следует считаться”, — подчеркнул военный.

Напомним, что ситуация в приграничной области Харьковской области, где РФ начала новое наступление, контролируется Силами обороны.

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