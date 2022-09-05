Как вернуть безупречный цвет одежды: проверенные и эффективные методы

Многие хозяйки отмечают, что регулярные стирки не лучшим образом отражаются на качестве и цвете вещей. Рассказываем уловки, которые помогут вернуть цвет одежды.
Как восстановить цвет одежды
Прежде всего, нужно соблюдать правила, позволяющие минимизировать изменение цвета ткани:
- Не забывать стирать одежду при правильной температуре, соблюдать рекомендации производителя. Если на вашей любимой рубашке или брюках нет этикетки или она выцвела, выберите ручную стирку или установите деликатный режим.
- Не забывать выворачивать одежду наизнанку, прежде чем класть ее в барабан стиральной машины.
- Хорошо использовать кратчайшую программу стирки – она смывает меньше краски.
- Не сушить белье под прямыми солнечными лучами.
Как вернуть цвет выцветшей одежде
Одно из самых популярных домашних средств – это раствор холодной воды и соли. Смешайте их и замочите в ней любую одежду, потерявшую цвет. Еще один способ восстановления цвета – это смесь воды и пищевой соды (в соотношении 1 литр воды: 1 столовая ложка пищевой соды). Замочите в этом растворе потускневшее платье или блузку на 10 минут, затем просушите в затененном месте.
Еще один способ с содой – в воде разводим соду, добавляем порошок и замачиваем вещи на 3 часа, периодически перемешиваем. Затем отправляем в стиральную машину. От кондиционера отказываемся, в 100 мл воды растворяем большую ложку обычной соли.
Как вернуть одежде белый цвет
Необходимо сделать раствор – в пяти с половиной литров воды растворить 6 столовых ложек соды и по 2 ложки нашатыря и перекиси водорода. Нагреть раствор до 40-50 градусов, замочить вещи в нем на три часа, периодически помешивать. После чего одежду нужно отжать, постирать и высушить на открытом воздухе.
Еще один способ вернуть белизну — замочить пожелтевшую вещь примерно на 10 минут в воде с перекисью водорода (1 столовая ложка 12% перекиси водорода на литр воды) или в растворе с лимонным соком. Также эффективным выбором станет смесь воды и лимонного сока.
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