Как вернуть безупречный цвет одежды: проверенные и эффективные методы

Многие хозяйки отмечают, что регулярные стирки не лучшим образом отражаются на качестве и цвете вещей. Рассказываем уловки, которые помогут вернуть цвет одежды.

Как восстановить цвет одежды

Прежде всего, нужно соблюдать правила, позволяющие минимизировать изменение цвета ткани:

Не забывать стирать одежду при правильной температуре, соблюдать рекомендации производителя. Если на вашей любимой рубашке или брюках нет этикетки или она выцвела, выберите ручную стирку или установите деликатный режим.

Не забывать выворачивать одежду наизнанку, прежде чем класть ее в барабан стиральной машины.

Хорошо использовать кратчайшую программу стирки – она смывает меньше краски.

Не сушить белье под прямыми солнечными лучами.

Как вернуть цвет выцветшей одежде

Одно из самых популярных домашних средств – это раствор холодной воды и соли. Смешайте их и замочите в ней любую одежду, потерявшую цвет. Еще один способ восстановления цвета – это смесь воды и пищевой соды (в соотношении 1 литр воды: 1 столовая ложка пищевой соды). Замочите в этом растворе потускневшее платье или блузку на 10 минут, затем просушите в затененном месте.

Еще один способ с содой – в воде разводим соду, добавляем порошок и замачиваем вещи на 3 часа, периодически перемешиваем. Затем отправляем в стиральную машину. От кондиционера отказываемся, в 100 мл воды растворяем большую ложку обычной соли.

Как вернуть одежде белый цвет

Необходимо сделать раствор – в пяти с половиной литров воды растворить 6 столовых ложек соды и по 2 ложки нашатыря и перекиси водорода. Нагреть раствор до 40-50 градусов, замочить вещи в нем на три часа, периодически помешивать. После чего одежду нужно отжать, постирать и высушить на открытом воздухе.

Еще один способ вернуть белизну — замочить пожелтевшую вещь примерно на 10 минут в воде с перекисью водорода (1 столовая ложка 12% перекиси водорода на литр воды) или в растворе с лимонным соком. Также эффективным выбором станет смесь воды и лимонного сока.

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