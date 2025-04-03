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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
52
Время на прочтение
1 мин

Как вернуть билеты, которые были потеряны после кибератаки: план действий от "Укрзализныци"

"Укрзализныця" возвращает пользователям утраченные после кибератаки билеты.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Укрзализныця

Как вернуть билеты на поезд / © Укрзализныця

В аккаунтах пассажиров восстановят электронные железнодорожные билеты, приобретенные в приложении «Укрзализныци» к кибератаке .

Об этом пишет прессслужба " УЗ ".

Как восстановить свой ж/д билет, приобретенный ранее

  1. Зайдите в свой аккаунт в приложении «Укрзализныци».

  2. Нажмите на баннер на главной странице, который переведет вас на отдельную страницу перегенерации билета.

  3. Нажмите кнопку «Загрузить PDF-билет» и сохраните восстановленный билет на телефоне.

В УЗ рекомендуют всем пассажирам добавить свою действительную электронную почту к собственным аккаунтам в приложении и на сайте Укрзализныци, ведь все новые билеты автоматически дублируются на почту, если она была указана в профиле пользователя.

Напомним, "Укрзализныця" более 7 дней ликвидировала последствия кибератаки, которую осуществили на ее онлайн-сервисы. Как заявили в УЗ, ни одна информация о специальных или военных грузах в ее системе не хранится.

А с 29 марта после кибератаки в онлайн-сервисах «Укрзализныци» по продаже билетов не было зафиксировано сбоев, и они стабильно работали.

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Дата публикации
Количество просмотров
52
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