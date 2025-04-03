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- Украина
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Как вернуть билеты, которые были потеряны после кибератаки: план действий от "Укрзализныци"
"Укрзализныця" возвращает пользователям утраченные после кибератаки билеты.
В аккаунтах пассажиров восстановят электронные железнодорожные билеты, приобретенные в приложении «Укрзализныци» к кибератаке .
Об этом пишет прессслужба " УЗ ".
Как восстановить свой ж/д билет, приобретенный ранее
Зайдите в свой аккаунт в приложении «Укрзализныци».
Нажмите на баннер на главной странице, который переведет вас на отдельную страницу перегенерации билета.
Нажмите кнопку «Загрузить PDF-билет» и сохраните восстановленный билет на телефоне.
В УЗ рекомендуют всем пассажирам добавить свою действительную электронную почту к собственным аккаунтам в приложении и на сайте Укрзализныци, ведь все новые билеты автоматически дублируются на почту, если она была указана в профиле пользователя.
Напомним, "Укрзализныця" более 7 дней ликвидировала последствия кибератаки, которую осуществили на ее онлайн-сервисы. Как заявили в УЗ, ни одна информация о специальных или военных грузах в ее системе не хранится.
А с 29 марта после кибератаки в онлайн-сервисах «Укрзализныци» по продаже билетов не было зафиксировано сбоев, и они стабильно работали.
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