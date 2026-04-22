Как вернуть мужчин из-за границы: три сценария без массовой депортации украинцев
Быстрого и универсального механизма для массового возвращения военнообязанных мужчин из-за границы пока нет, но есть реальные юридические механизмы, чтобы принудительно выслать домой некоторые категории украинцев.
Народный депутат Федор Вениславский подробно объяснил возможные механизмы возвращения военнообязанных граждан Украины из других стран. По его словам, хотя быстрого универсального алгоритма не существует, у правительств есть три реальных пути для выдворения нарушителей.
О главных юридических препятствиях по массовой депортации уклонистов член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рассказал во время интервью для UKRLIFE.TV.
Экстрадиция и нарушение правил пребывания
По словам Вениславского, вопрос перспективы возвращения украинских граждан следует разделить на три отдельных фактора. Первый вариант касается тех мужчин, которые покинули территорию государства путем совершения уголовного преступления. В таком случае украинские правоохранители регистрируют производство, после чего могут официально потребовать экстрадицию правонарушителя в рамках предоставления международной правовой помощи.
Второй механизм касается нарушения миграционных правил. Нардеп объяснил, что если украинцы не соблюдают нормы пребывания в той стране, где они получили пристанище, местные власти имеют полное право принудительно выдворить их в Украину.
Политическое решение и административная ответственность
Третьим возможным фактором политик назвал чисто политико-правовое решение со стороны правительств тех государств, где находятся украинцы. Они могут самостоятельно разработать и принять специальные алгоритмы для возвращения лиц, незаконно покинувших украинскую территорию.
«Сказать, что это простой и очень быстрый механизм — точно неправильно, потому что в подавляющем большинстве незаконное пересечение границы является административным правонарушением, за которое не экстрадируют», — подчеркнул Вениславский.
Он добавил, что проблема лежит не только в плоскости украинского национального законодательства, но и напрямую касается международно-правового регулирования статуса лиц, которые спасаются от войны.
Напомним, Германия солидарна с усилиями Киева по сохранению мобилизационного и человеческого ресурса. Поэтому Берлин готовит механизмы возвращения украинских беженцев домой.