Как вернуть украинских беженцев: демограф рассказала, реально ли это

Элла Либанова

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Нет простого ответа, как вернуть уехавших из-за полномасштабного вторжения России беженцев. Пока будет в Украине опасно, люди не будут возвращаться.

Об этом рассказала директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи Элла Либанова в интервью LIGA.net.

«Их можно понять. Второе, что для них всех очень важно, чтобы здесь было жилье и работа. Потому что у многих жилье разрушено, потеряна работа. Причем когда касается жилья, здесь может быть еще такая непростая ситуация. Вот жилье не разрушено. Они жили, допустим, с родителями или снимали квартиру. И они, если переехали, например, в Германию, они очень часто также живут в арендуемой квартире, но помогают в аренде за жилье местные власти. И они не тратят неподъемную сумму на аренду. То есть, казалось бы, жилье они и не потеряли, его и не было. Но теперь у них уже есть жилье за границей», — говорит Элла Либанова.

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Кроме того, значительная часть наших женщин уже трудоустроена за границей. Однако, по словам демографа, здесь следует обратить внимание на то, что украинки работают обычно на работах с более низким социальным статусом.

«А для людей из высшего света это имеет значение. Подавляющая часть наших уехавших женщин имеют высшее образование. Во-первых, потому что уезжала в большей степени молодежь, а молодежь более образована. Я не о качестве сейчас образования, а о количественных параметрах. Во-вторых, выезжали преимущественно горожане, которые, как правило, имеют более высокий уровень образования, чем селяне. И поэтому уехавшие имеют, в общем, более высокий уровень образования, чем те, кто здесь остался. Но ведь далеко не все дипломы признаются за границей, это во-первых», — говорит Элла Либанова.

Во-вторых, далеко не у всех наших военных мигранток такой уровень знания языка, чтобы можно было работать без проблем.

«Ну, и вообще-то мигранты, особенно первое поколение, очень редко им удается занять ту должность, которую примерно они имели в стране, где жили до миграции. Это не только военных мигрантов касается, это касается всех мигрантов. И потому часть людей, они работают, они получают как и зарплату не так уж слишком низкую, и условия труда, возможно, не так плохи, как можно было бы ожидать, но они не удовлетворены своим статусом», — говорит демограф.

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Также значительная часть мигрантов не воспринимается местным сообществом, объясняет Элла Либанова. Это также побуждает людей вернуться.

«Их не схизматизируют, их не маргинализируют, нет. Но они не среди своих. С ними не общаются так, как они привыкли общаться. И если это большой город, то они хотя бы свое сообщество могут найти. Но если это небольшой город или деревня, то там может просто не быть мигрантов. И им не с кем общаться. Это также побуждает людей вернуться. Если дети более или менее адаптируются быстро, взрослые не так быстро. И для взрослых это важно. Не меньше, чем для детей, а возможно даже и больше. Поэтому это тоже имеет значение», — говорит Элла Либанова.

Раньше мы писали о том, кто будет жить в Украине после войны и откуда приедут мигранты.