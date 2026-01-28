Как вернуть забронированного работника с полигона, если его мобилизовали: советы адвоката

Адвокат объяснил, как вернуть по ошибке мобилизованного работника с броней / © ТСН.ua

В Украине бывают случаи, когда во время так называемой «бусификации» в ТЦК попадают мужчины, у которых есть законная бронь или отсрочка от мобилизации. Бывало, что их мобилизовывали и отправляли на полигоны проходить БЗВН.

Как вернуть забронированного работника уже с полигона, рассказал член комитета по информационной политике и взаимодействию со СМИ в Национальной ассоциации адвокатов Украины Ярослав Куц, передают Новости.LIVE.

Юрист признался, что чаще всего сталкивался с такими нарушениями в отношении агросектора. И речь идет не только о мобилизации работников, но и изъятии транспорта.

«Я сталкивался с такими ситуациями в направлении агросектора. Потому что агросектор находится не только в объектах критической инфраструктуры, потому что обеспечивает рабочее место, но и потому, что каждое агропредприятие обеспечивает целый ряд исполнений своих продуктовых обязательств перед государством. И вот как раз в агросекторе я сталкивался с проблемой забронированных физических лиц, но и проблемы того, что иногда происходит так, что начинают изымать молоковозы в молокопроизводственных предприятиях, и фактически тогда портится продукция и невозможно выполнить цепи поставок для ВСУ в том числе», — говорит Ярослав Куц.

По его информации, с декабря 2025 года действует механизм, позволяющий «отыграть назад». Если забронированный ошибочно мобилизован, предприятие может успеть подать документы, пока человек проходит базовую подготовку, и размобилизовать его.

«На сегодняшний день с декабря 2025 года существуют механизмы, по которым даже если у человека слетело бронирование, либо человек допустил нарушение военного учета и его сотрудники ТЦК задержали и доставили в ТЦК, и даже вручили боевую повестку после прохождения ВЛК. Все равно существует механизм, чтобы компания, в которой забронирован такой работник был, могла успеть подать все документы. И из воинской части, в которую направили (как правило, речь идет об учебных центрах, где проходят БЗВН), человека размобилизуют и возвращают», — рассказал адвокат.

Однако юрист уточнил, что хоть такие случаи и были в его практике, но они более редки.

Раньше мы писали, кого из мужчин 50+ отправят на фронт до конца января.