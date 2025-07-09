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Как вернуться из СОЧ по упрощенной процедуре - разъяснение Минобороны
Новые правила возвращения военнослужащих из СОЧ позволяют подать заявление на возвращение к службе.
Военнослужащие, самовольно оставившие свои части до 10 мая 2025 года, смогут вернуться к службе без уголовного преследования. Они имеют право восстановиться по упрощенной процедуре до 30 августа 2025 года.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.
«Следует сказать, что по состоянию на сейчас военные, которые ушли в СОЧ до 10 мая 2025 года, снова могут вернуться на службу по упрощенной процедуре до 30 августа 2025 года. Обращаюсь ко всем военнослужащим, которые имеют намерения вернуться в СОЧ», — рассказала она.
Черногоренко, обратившись к военным, которые намерены вернуться, с просьбой внимательно отнестись к установленным срокам. Подать документы для добровольного возвращения можно до 30 августа 2025 года включительно. Военные могут вернуться из СОЧ без тюрьмы: действует обновленный порядок
Военнослужащие, самовольно оставившие часть, имеют возможность добровольно вернуться к службе без заключения. Для этого действует обновленный алгоритм, который начал работать с 1 марта 2025 года. Об этом напомнила пресс-секретарь Минобороны Дарья Черногоренко, обратившись к военным с призывом обратить внимание на установленные сроки.
Когда уголовное производство не открывается
Если самовольное оставление части (СОЧ) продолжалось до 3 суток, то уголовное производство не возбуждается. В таком случае военный может вернуться в часть, которую оставил. После возвращения ему восстанавливают денежное обеспечение, а также продовольственное, вещевое и другое обеспечение.
Если СОЧ было более 3 суток — что делать
Для военных, которые оставили часть более 3 дней, но впервые и желают вернуться, предусмотрен такой алгоритм:
Возбуждается уголовное производство.
Военный обращается через приложение Армия+ к командиру своей части и получает письменное согласие на возвращение.
Затем подает ходатайство прокурору, следователю или суду о намерении восстановить службу, прилагая согласие командира.
Материалы передаются в суд, который может освободить военного от ответственности.
После получения соответствующего решения, военнослужащий возвращается к службе.
Что будет в случае повторного нарушения или нежелания возвращаться
Если СОЧ длилось более 3 суток, совершенное повторно или военный не намерен возвращаться, предусмотрено:
Уголовное производство;
Розыск и задержание военнослужащего;
Избрание меры пресечения;
Направление в суд обвинительного акта;
Лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
Алгоритм добровольного возвращения из СОЧ
Военный подает рапорт о желании вернуться.
Главное управление Военной службы правопорядка (ВСП) получает рапорт, проверяет данные.
В течение 24 часов военный должен прибыть в отдел ВСП.
В отделе оформляют документы, выдают предписание и помогают с доставкой в резервную часть ВСУ.
Командир части должен за 3 суток восстановить денежное обеспечение, соцгарантии и уведомить соответствующие органы о возобновлении службы.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Сумской области к 5 годам лишения свободы приговорили военного, который сбежал из части и категорически отказался от службы в армии. Его обвинили в дезертирстве.