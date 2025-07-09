Как вернуться из СОЧ по упрощенной процедуре - разъяснение Минобороны

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Военнослужащие, самовольно оставившие свои части до 10 мая 2025 года, смогут вернуться к службе без уголовного преследования. Они имеют право восстановиться по упрощенной процедуре до 30 августа 2025 года.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.

«Следует сказать, что по состоянию на сейчас военные, которые ушли в СОЧ до 10 мая 2025 года, снова могут вернуться на службу по упрощенной процедуре до 30 августа 2025 года. Обращаюсь ко всем военнослужащим, которые имеют намерения вернуться в СОЧ», — рассказала она.

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Черногоренко, обратившись к военным, которые намерены вернуться, с просьбой внимательно отнестись к установленным срокам. Подать документы для добровольного возвращения можно до 30 августа 2025 года включительно. Военные могут вернуться из СОЧ без тюрьмы: действует обновленный порядок

Военнослужащие, самовольно оставившие часть, имеют возможность добровольно вернуться к службе без заключения. Для этого действует обновленный алгоритм, который начал работать с 1 марта 2025 года. Об этом напомнила пресс-секретарь Минобороны Дарья Черногоренко, обратившись к военным с призывом обратить внимание на установленные сроки.

Когда уголовное производство не открывается

Если самовольное оставление части (СОЧ) продолжалось до 3 суток, то уголовное производство не возбуждается. В таком случае военный может вернуться в часть, которую оставил. После возвращения ему восстанавливают денежное обеспечение, а также продовольственное, вещевое и другое обеспечение.

Если СОЧ было более 3 суток — что делать

Для военных, которые оставили часть более 3 дней, но впервые и желают вернуться, предусмотрен такой алгоритм:

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Возбуждается уголовное производство.

Военный обращается через приложение Армия+ к командиру своей части и получает письменное согласие на возвращение.

Затем подает ходатайство прокурору, следователю или суду о намерении восстановить службу, прилагая согласие командира.

Материалы передаются в суд, который может освободить военного от ответственности.

После получения соответствующего решения, военнослужащий возвращается к службе.

Что будет в случае повторного нарушения или нежелания возвращаться

Если СОЧ длилось более 3 суток, совершенное повторно или военный не намерен возвращаться, предусмотрено:

Уголовное производство;

Розыск и задержание военнослужащего;

Избрание меры пресечения;

Направление в суд обвинительного акта;

Лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Алгоритм добровольного возвращения из СОЧ

Военный подает рапорт о желании вернуться.

Главное управление Военной службы правопорядка (ВСП) получает рапорт, проверяет данные.

В течение 24 часов военный должен прибыть в отдел ВСП.

В отделе оформляют документы, выдают предписание и помогают с доставкой в резервную часть ВСУ.

Командир части должен за 3 суток восстановить денежное обеспечение, соцгарантии и уведомить соответствующие органы о возобновлении службы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Сумской области к 5 годам лишения свободы приговорили военного, который сбежал из части и категорически отказался от службы в армии. Его обвинили в дезертирстве.