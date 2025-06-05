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Как вернуться из СОЧ с помощью "Армия+": алгоритм действий от Минобороны
Минобороны предоставило пошаговую инструкцию по возвращению на службу по СОЧ и избеганию уголовного производства.
Военные могут возвратиться из СОЧ на службу до 30 августа и освободиться от уголовного производства. Самый простой способ — подать рапорт через «Армию+».
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Как вернуться с СЗЧ
Все начинается с подачи рапорта, заполнение которого занимает около пяти минут.
После этого:
Главное управление Военной службы правопорядка получает рапорт и подтверждает данные в нем;
военный имеет 24 часа, чтобы прибыть в соответствующий отдел ВСП. Там оформляются документы, делается предписание и оказывается помощь в безопасном доставлении в одну из военных резервных частей.
Командир части, в свою очередь, в течение трех суток должен возобновить денежные выплаты и социальные гарантии военнослужащего и в день продления военной службы сообщить об этом соответствующим органам.
Смена места службы
«После обновления на службе можно уже оттуда подать рапорт на смену места службы. в батальоне», — отмечает Минобороны.
Возможность доступна бойцам, совершившим СОЧ до 10 мая. Впрочем, те, кто сделал это после этой даты, смогут вернуться только в ту часть, из которой ушли, а возобновление на службе может занять месяцы.
Напомним, мобилизованный сбежал из части и почти на полтора года вернулся к гражданской жизни: его наказали.