Как вернуться из СОЧ с помощью "Армия+": алгоритм действий от Минобороны

Возвращение с СОЧ

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Военные могут возвратиться из СОЧ на службу до 30 августа и освободиться от уголовного производства. Самый простой способ — подать рапорт через «Армию+».

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Как вернуться с СЗЧ

Все начинается с подачи рапорта, заполнение которого занимает около пяти минут.

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После этого:

Главное управление Военной службы правопорядка получает рапорт и подтверждает данные в нем;

военный имеет 24 часа, чтобы прибыть в соответствующий отдел ВСП. Там оформляются документы, делается предписание и оказывается помощь в безопасном доставлении в одну из военных резервных частей.

Командир части, в свою очередь, в течение трех суток должен возобновить денежные выплаты и социальные гарантии военнослужащего и в день продления военной службы сообщить об этом соответствующим органам.

В Минобороны объяснили, как вернуться из СОЧ с помощью «Армия+» / © anothermag.com

Смена места службы

«После обновления на службе можно уже оттуда подать рапорт на смену места службы. в батальоне», — отмечает Минобороны.

Возможность доступна бойцам, совершившим СОЧ до 10 мая. Впрочем, те, кто сделал это после этой даты, смогут вернуться только в ту часть, из которой ушли, а возобновление на службе может занять месяцы.

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Напомним, мобилизованный сбежал из части и почти на полтора года вернулся к гражданской жизни: его наказали.