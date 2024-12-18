Как вернуться на службу по СОЧ в несколько кликов: в приложении "Армия+" появился соответствующий рапорт

Если человек возвращается с СОЧ впервые, к нему не применяют никаких санкций.
В мобильном приложении "Армия+" для военнослужащих появился рапорт на возвращение из самовольного ухода из части.
Об этом в телемарафоне "Єдині новини" рассказала заместитель Министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко 18 декабря.
"Если человек возвращается с СОЧ впервые, к нему не применяются никакие санкции. Более того, для человека гарантированно и быстро будут проведены все мероприятия реинтеграции, восстановления на службе, все социальные выплаты и так далее", — рассказала заместитель Министра обороны Украины по цифровизации.
По ее словам, рапорт на возвращение из СОЧ будет рассматриваться 24 часа.
"Это именно те места, где быстро восстановят военного на службе. И, собственно, это временный пункт, с кого он может перевестись в ту воинскую часть, которую считает релевантной для себя", — отметила Екатерина Черногоренко.
Напомним, в приложении "Армия+" с 15 ноября заработала функция подачи рапорта на смену места службы. Процесс очень удобен и занимает лишь около 15 минут.
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