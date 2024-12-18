Как вернуться на службу по СОЧ в несколько кликов: в приложении "Армия+" появился соответствующий рапорт

Если человек возвращается с СОЧ впервые, к нему не применяют никаких санкций.

В мобильном приложении "Армия+" для военнослужащих появился рапорт на возвращение из самовольного ухода из части.

Об этом в телемарафоне "Єдині новини" рассказала заместитель Министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко 18 декабря.

"Если человек возвращается с СОЧ впервые, к нему не применяются никакие санкции. Более того, для человека гарантированно и быстро будут проведены все мероприятия реинтеграции, восстановления на службе, все социальные выплаты и так далее", — рассказала заместитель Министра обороны Украины по цифровизации.

Также читайте Проблема СЗЧ в армии: что советуют в Третьей штурмовой

По ее словам, рапорт на возвращение из СОЧ будет рассматриваться 24 часа.

"Это именно те места, где быстро восстановят военного на службе. И, собственно, это временный пункт, с кого он может перевестись в ту воинскую часть, которую считает релевантной для себя", — отметила Екатерина Черногоренко.

Напомним, в приложении "Армия+" с 15 ноября заработала функция подачи рапорта на смену места службы. Процесс очень удобен и занимает лишь около 15 минут.

Читайте также: