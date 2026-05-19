Как вернуться после СЗЧ: пошаговый алгоритм для военных в 2026 году

Добровольный возврат после СЗЧ

Самовольное оставление воинской части (СЗЧ) не означает автоматической утраты возможности возвратиться в службу. Для военнослужащих, готовых добровольно восстановить службу, в Украине действует определенный механизм возвращения, позволяющий урегулировать ситуацию в правовом поле.

Об этом отметила глава правления общественной организации «Украинский центр защиты прав человека» Людмила Денисова.

Она подчеркнула, что чем быстрее человек начнет официально оформлять возвращение после СЗЧ, тем больше шансов избежать дополнительных проблем и упростить дальнейшую процедуру.

Намерение вернуться: как и кому сообщить о своем решении

Прежде всего, военному необходимо добровольно сообщить о намерении вернуться. Сделать это можно через территориальное подразделение ВСП, правоохранительные органы, ТЦК или через свою воинскую часть.

После этого запускается официальная процедура оформления документов и обновления на службе. Во многих случаях военнослужащие могут направить в резервное подразделение или определить место прохождения службы отдельным решением командования.

Как объяснить причину СЗЧ

Также следует сразу подготовить все документы, которые могут объяснять причины СЗЧ (медицинские справки, заключения врачей, документы о семейных обстоятельствах или другие подтверждения). Особенно важно это в случаях, когда причиной ухода из части стали проблемы со здоровьем или отсутствие возможности получить лечение.

Как подавать документы

Отдельное внимание следует уделить официальной фиксации всех обращений и рапортов. Юристы рекомендуют подавать документы таким образом, чтобы оставалось подтверждение их получения, а именно через рекомендованные письма, электронные сервисы или адвокатские запросы.

Также важно помнить, что добровольный возврат после СЗЧ является одним из ключевых факторов, учитываемых при рассмотрении ситуации правоохранительными органами и судом.

Напомним, в Украине производится мобилизация мужчин до 25 лет со статусом военнообязанных. Закон ВР о запрете их призыва до сих пор не вступил в силу.

