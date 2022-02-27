Как вести себя на блокпостах: полезные советы для украинцев (фото)

Как вести себя на блокпостах: полезные советы для украинцев (фото)

Видеосъемка на блокпостах запрещена.

При прохождении блокпостов, которые установлены по всей Украине для обнаружения российских диверсантов, важно соблюдать ряд правил.

Об этом сообщает ТСН.ua.

При прохождении блокпоста граждане должны:

снизить скорость автомобиля

заранее приготовить документы для проверки

выключить фары

включить аварийный свет

не вести фото и видеосъемку

без разрешения военных не выходить из автомобиля

четко отвечать на вопросы военных

быть готовыми по требованию открыть багажник и осмотреть салон автомобиля

после осмотра и разрешения продолжить движение и не набирать скорость резко

В городе при отсутствии большого количества машин и людей на улицах продолжайте соблюдать правила дорожного движения и поведения в общественных местах.