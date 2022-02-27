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Как вести себя на блокпостах: полезные советы для украинцев (фото)

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Как вести себя на блокпостах: полезные советы для украинцев (фото)

Национальная полиция Украины

Видеосъемка на блокпостах запрещена.

При прохождении блокпостов, которые установлены по всей Украине для обнаружения российских диверсантов, важно соблюдать ряд правил.

Об этом сообщает ТСН.ua.

При прохождении блокпоста граждане должны:

  • снизить скорость автомобиля
  • заранее приготовить документы для проверки
  • выключить фары
  • включить аварийный свет
  • не вести фото и видеосъемку
  • без разрешения военных не выходить из автомобиля
  • четко отвечать на вопросы военных
  • быть готовыми по требованию открыть багажник и осмотреть салон автомобиля
  • после осмотра и разрешения продолжить движение и не набирать скорость резко

В городе при отсутствии большого количества машин и людей на улицах продолжайте соблюдать правила дорожного движения и поведения в общественных местах.

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В Днепропетровской области разворачивают блокпосты

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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