Как вести себя на пляже во время тревоги: в ГСЧС дали четкий ответ

Спасатели на пляже Киева / © kyivcity.gov.ua

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Во время действия сигнала воздушной тревоги отдыхающие обязаны немедленно покидать пляжи и направляться в ближайшие защитные сооружения. Ждать на берегу, надеясь, что угроза обойдет стороной, категорически не рекомендуется.

Об этом заявил спикер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Павел Петров в эфире Ранок.LIVE.

Безопасность на официальных и диких пляжах

По словам спикера, на официально определенных пляжах Киева пока дежурят профессиональные спасатели. Все они прошли соответствующую подготовку и готовы оперативно оказать помощь в случае необходимости.

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Однако наибольшую угрозу жизни по-прежнему представляют стихийные и неофициальные места для купания. Там чаще всего происходят несчастные случаи на воде.

«При сигнале воздушной тревоги все же нужно пользоваться укрытием, а не ждать пляжа, думая, что угроза минует. Безопасность человека в первую очередь зависит от него самого», — подчеркнул Павел Петров.

Как найти ближайшее укрытие у водоема

В ГСЧС советуют гражданам заботиться о логистике безопасности заранее: отправляясь на отдых, стоит сразу выяснить, где находится ближайшее бомбоубежище.

Жители столицы могут быстро найти ближайшее защитное помещение с помощью интерактивной карты укрытий в мобильном приложении «Киев Цифровой».

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Напомним, обломки сбитых «Шахедов» или других вражеских беспилотников, которые все чаще находят на украинских пляжах и у водоемов, представляют смертельную опасность. Саперы подчеркивают, что трогать их или пытаться рассмотреть запрещено.

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