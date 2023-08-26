Как вести себя во время минометных обстрелов: практические советы

Лучшее укрытие во время боевых действий – это специально обустроенное хранилище.

Но в его отсутствие можно использовать подземные станции метрополитена, цокольные и подвальные помещения домов, подземные паркинги и подземные переходы.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Если вы услышали сигнал воздушной тревоги, получивший сообщение об угрозе обстрела или бомбардировки, немедленно направляйтесь к укрытию.

Если ваше жилище расположено в зоне регулярных вооруженных столкновений, нужно укрепить окна (например, клейкой пленкой) – это поможет избежать разлета осколков стекла. Желательно закрыть окна, например, мешками с песком или массивной мебелью.

Минометный обстрел

Громкий свист и взрыв снаряда могут означать, что вы попали в зону артобстрела, минометного обстрела или авианалета. В такой ситуации советуем:

Если вы услышали свист снаряда, а через 2-3 секунды — взрыв, сразу падайте на землю. Закройте голову руками или сумкой. После взрыва первого снаряда быстро поищите место, где можно спрятаться. Нужно найти хотя бы минимально углубленное укрытие.

Для тайника подойдут: подземные переходы, метро, укрытие, канава, траншея, яма, широкая труба водостока под дорогой, высокий бордюр, канализационный люк.

Если обстрел застал вас в транспорте, требуйте немедленной остановки и отбегите подальше от дороги, ложитесь на землю. Закрывайте ладонями уши и открывайте рот: это избавит от контузии.

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Опасно прятаться в подъездах, под арками, на лестничных площадках, подвалах панельных домов, возле автомобильной техники, автозаправочных станций. Есть угроза оказаться под завалом или травмироваться.

Ни в коем случае не приступайте к разбору завалов самостоятельно, ждите специалистов по аварийно-спасательной службе.

Напомним, что ранее ВСУ уничтожили минометный расчет врага на Бахмутском направлении.