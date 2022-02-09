Как витамин D влияет на COVID-19: ответ учёных вас шокирует

Как мы все знаем, витамин D нужен для здоровья сердечно-сосудистой системы и костей. Но оказалось, что его дефицит может увеличивать риск заболевания тяжелым COVID-19 в 14 раз! Данные об этом были представлены израильскими учёными. Что известно о связи витамина D и коронавируса – читайте в материале ТСН.ua.

Израильские ученые первыми провели эксперимент, продемонстрировавший очевидную зависимость между низким уровнем витамина D в организме и риском заболеть тяжелым COVID-19. Об этом пишет EurekAlert. В исследовании приняли участие 1176 человек с низким и достаточным уровнем витамина D.

Как известно, инфекция в организме человека снижает уровень витамина D, поэтому ученым пришло в голову проанализировать его показатели и сравнить их с течением коронавируса. Их работа показала, что при дефиците витамина D значительно повышается возможность тяжелого течения заболевания.

Также читайте Как подготовиться к прививке от COVID и что нельзя делать после вакцинации

Врачи начали назначать витамин D для профилактики коронавируса еще в начале пандемии. Ведь он полезен при сердечно-сосудистых, аутоиммунных и респираторных заболеваниях и стимулирует иммунную систему человека.

По результатам исследования израильских ученых при сильном дефиците витамина D (менее 20 нг/мл), риск тяжелого течения COVID-19 увеличивается в 14 раз (по сравнению с пациентами, у которых достаточное количество витамина D в организме — 40 нг/мл). При этом показатель смертности от коронавируса при дефиците этого витамина составляет 25,6% (по сравнению с оптимальными показателями смертности в 2,3%).

Все данные были скорректированы с учетом возраста, пола, наличия хронических и сопутствующих заболеваний, которые могли повлиять на результат исследования. По мнению авторов, если у человека низкий уровень витамина D, это в значительной степени влияет на риск тяжелого течения и смертности от COVID-19.