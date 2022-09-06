Как вкусно приготовить мясо курицы: шесть советов

Куриное мясо – питательный и полезный продукт, который входит в ежедневный рацион многих людей. Кажется, что приготовить его проще простого. Но существуют определенные уловки, которые помогут приготовить мясо курицы еще вкуснее. Читайте о них в материале ТСН.ua.

Главная особенность куриного мяса в том, что под действием высоких температур оно может становиться сухим и как "резиновым" по вкусу. Впрочем, есть лайфгаки, которые помогут вам навсегда забыть эту проблему и готовить вкусное и сокоренное мясо курицы.

Как приготовить мясо курицы, чтобы было вкусно: советы

Мясо предварительно следует замачивать – не стоит ограничиваться только промыванием сырого продукта под проточной водой. Подержите мясо в жидкости хотя бы 15 минут. А чтобы вкус курятины улучшился, добавьте к воде немного соли. Если маринируете, делайте проколы – многие кулинары любят мариновать курицу перед тем, как готовить ее мясо. Однако следует помнить, что маринад не может пропитать мясо изнутри. Как приготовить мясо курицы, чтобы оно получилось очень сочным и ароматным? Перед маринованием сделайте несколько проколов с помощью ножа или вилки. Филе не стоит запекать слишком долго – готовите филе курицы? Помните, что его не следует долго запекать. Желательно не ставить филе в духовку более 40 минут. Лучше поднимите температуру, но не передерживайте мясо внутри. Чем быстрее блюдо будет готовым, тем нежнее и сочнее оно будет. Однако и аппетитная корочка за это время уже успеет появиться. Используйте пищевую фольгу – этот замечательный кухонный инструмент способен творить настоящие чудеса, если использовать его правильно. Заверните кусок курятины или куриное филе в фольгу, отправьте в духовку и вы получите сочное блюдо. Не торопитесь нарезать готовое мясо – даже если блюдо выглядит очень аппетитно, стоит немного подождать. В первые минуты после того, как куриное филе готово, его не советуют слишком мелко порезать. Лучше, чтобы блюдо остыло в цельном виде. Допекайте готовое блюдо в духовке – решили готовить мясо на сковороде? Не доводите курицу до готовности, лучше поставьте ее в духовку. Всего лишь 10 минут хватит, чтобы мясо курицы стало сочным и нежным с хрустящей корочкой.

Эти несколько советов помогут вам приготовить мясо курицы, отличающееся особым ароматом и вкусом.